Diretta/ Imolese Pontedera streaming video tv: squadre in ascesa (Serie C)

Imolese Pontedera, in diretta martedì 28 settembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Squadre in ascesa dopo gli ultimi successi ottenuti: l’Imolese è riuscita ad espugnare il campo del Teramo, riuscendo a confermare una solidità difensiva già vista nel match pareggiato 0-0 contro il Siena: due partite senza incassare gol sono un segnale importante per una squadra che punta alla salvezza.

Il Pontedera dopo la sconfitta ad Ancona è riuscito a lanciare un segnale importante, rifilando un tris al Montevarchi con gol di Magnaghi, Mattioli e Milani. La squadra di Ivan Maraia deve ancora trovare la giusta continuità ma è stata comunque una partenza incoraggiante nella corsa verso i play off. Squadre che si trovano di fronte nello stesso girone dopo essere state separate negli ultimi anni di Serie C, trasferta praticamente inedita per i granata in terra emiliana.

DIRETTA IMOLESE PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Pontedera non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Imolese Pontedera, match che andrà in scena al Romeo Galli di Imola. Per l’Imolese, Gaetano Fontana schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati; Lia, Angeli, Rinaldi, Liviero; A. Lombardi, D’Alena, Benedetti; Matarese, De Sarlo, Turchetta. Risponderà il Pontedera allenato da Ivan Maraia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sposito; Shiba, Matteucci, Espeche; Perretta, Barba, Caponi, Catanese, Milani; Magnaghi, Mutton.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Romeo Galli di Imola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.



