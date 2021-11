Diretta/ Imolese Reggiana streaming video tv: capolista in allerta (Serie C)

DIRETTA IMOLESE REGGIANA: CAPOLISTA ANCORA IMBATTUTA!

Imolese Reggiana, in diretta domenica 21 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. La capolista è in allerta, dopo l’ultimo pareggio contro il Cesena la Reggiana, pur restando l’unica formazione imbattuta del girone, vede avvicinarsi minacciosamente un Modena in grande forma ed ha bisogno di un successo per mantenere la vetta solitaria della classifica.

L’Imolese è appaiata all’ottavo posto in classifica con il Gubbio a quota 19 punti, con un solo punto ottenuto nelle ultime tre partite di campionato. L’ultimo poker incassato dal Montevarchi ha dimostrato comunque come i rossoblu stiano attraversando un momento di flessione. Al 18 gennaio 2020 risale l’ultimo precedente a Imola tra le due squadre in un match di campionato, fu la Reggiana a imporsi con il risultato di 1-2.

DIRETTA IMOLESE REGGIANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Reggiana è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Imolese Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Romeo Galli di Imola. Per l’Imolese, Gaetano Fontana schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati; Lia, Angeli, Vona, Liviero; Benedetti, Boscolo Chio, D’Alena; Matarese, Belloni, Turchetta. Risponderà la Reggiana allenato da Aimo Diana con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Voltolini; Luciani, Camigliano, Cauz; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Romeo Galli di Imola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



