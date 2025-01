DIRETTA REGGIANA BARI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Reggiana Bari ci parla di una partita dalla storia lunga, anche se molto frammentata: i dieci precedenti più recenti (o quasi…) sono stati infatti disputati dal 30 gennaio 1983 in poi, sei dei quali in Serie B ma altri pure in Serie A, in Coppa Italia e il più importante di tutti forse in Serie C, dal momento che si trattò della finale dei playoff promozione che mercoledì 22 luglio 2020, nel calendario stravolto dalla pandemia, vide la vittoria per 1-0 della Reggiana in casa, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, grazie al gol segnato al 50’ minuto di gioco da Augustus Kargbo.

Gli emiliani sono leggermente avanti anche nel bilancio complessivo di questi ultimi 42 anni, grazie a quattro vittorie per la Reggiana a fronte di tre pareggi e altrettanti successi per il Bari, che tuttavia non si impone da uno 0-1 esterno di domenica 19 febbraio 1995, cioè ben 30 anni fa, anche se il ricordo è dolce per entrambe, perché si giocava in Serie A. Infine, possiamo ricordare il divertente pareggio per 2-2 al quale avevamo assistito sabato 2 novembre scorso nella partita d’andata del campionato di Serie B in corso, naturalmente allo stadio San Nicola di Bari. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

REGGIANA BARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Per seguire la diretta Reggiana Bari saranno disponibili oggi pomeriggio le due modalità che tifosi e appassionati del campionato di Serie B conoscono ormai alla perfezione, cioè la diretta streaming video su DAZN e LaB Channel di Amazon Prime Video.

REGGIANA BARI: DISTANZE RIDOTTE IN CLASSIFICA

C’è grande attesa attorno alla diretta Reggiana Bari, perché alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 12 gennaio 2025, per la ventunesima giornata di Serie B si affronteranno al Mapei Stadium-Città del Tricolore due squadre molto vicine in classifica, dal momento che i padroni di casa hanno 24 punti e gli ospiti pugliesi invece 27. Tutto è quindi possibile nella diretta Reggiana Bari, da un aggancio che lascerebbe entrambe circa a metà strada a un allungo del Bari, che sarebbe ottimo per i pugliesi ma potrebbe mettere nei guai la Reggiana.

Due settimane fa, prima della breve sosta invernale, avevamo avuto ottime notizie per entrambe le parti, sotto forma di splendida vittoria della Reggiana sul campo del Mantova e di un successo prestigioso anche per il Bari, che infatti al San Nicola aveva avuto la meglio sullo Spezia. Entrambe forse avrebbero voluto continuare a sfruttare il momento favorevole, ma adesso si riparte e non tutti potranno essere altrettanto felici questi sera: attendiamo davvero con ansia il verdetto della diretta Reggiana Bari…

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA BARI

Le probabili formazioni ci forniscono altri spunti per la diretta Reggiana Bari. Ignacchiti è squalificato, mister William Viali potrebbe schierare la Reggiana con un modulo 4-3-3 nel quale Bardi è protetto da Sampirisi, Meroni, Lucchesi e Libutti; a centrocampo potrebbe quindi giocare Stulac dal primo minuto con Reinhart e Sersanti; infine nel tridente d’attacco collochiamo le ali Vergara e Portanova ai fianchi del centravanti Gondo.

La risposta del Bari di Moreno Longo potrebbe invece essere tatticamente secondo il modulo 3-5-2, con questi possibili undici dal primo minuto: Simic, Obaretin e Mantovani nella difesa a tre davanti al portiere Radunovic; folto centrocampo a cinque con Oliveri, Lella, Maita, Benali e Dorval che potrebbero giocare da destra a sinistra; infine, Lasagna e Falletti che dovrebbero invece formare il tandem d’attacco del Bari a Reggio Emilia.

PRONOSTICO E QUOTE: QUADRO PIUTTOSTO INCERTO

Il fattore campo potrebbe aiutare i padroni di casa, ma non ci sono troppe differenze nel pronostico sulla diretta Reggiana Bari secondo l’agenzia Snai. Infatti il segno 1 per la vittoria della Reggiana è proposto a 2,45, con un leggero vantaggio, ma non troppo evidente rispetto alla quotazione di 2,75 per il pareggio e infine al valore di 3,20 volte la posta in palio sul segno 2 che indicherebbe naturalmente la vittoria del Bari.