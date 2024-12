DIRETTA MANTOVA REGGIANA, SFIDA EQUILIBRATA PER LA SALVEZZA

Mantova e Reggiana si sfidano domenica 29 dicembre 2024 alle ore 15 nella prima giornata del girone di ritorno per la diretta Mantova Reggiana. Sfida cruciale in ottica salvezza al Danilo Martelli di Mantova dopo il pareggio dell’andata alla primissima giornata di campionato. Il 18 agosto a Vergara e Reinhart rispose Bragantini, poi un autogol di Meroni al 94′ regalò il pareggio al Mantova a Reggio Emilia. Oggi però è proprio il Mantova la formazione più in forma, reduce da tre risultati utili consecutivi contro Frosinone, Sudtirol e soprattutto in casa dello Spezia terzo in classifica.

Video Reggiana Juve Stabia (2-1)/ Gol e highlights: rete e assist per Vergara! (Serie B, 26 dicembre 2024)

Più problematica la situazione della Reggiana. quattordicesima in classifica con 21 punti e a meno 2 dalla zona playout. Gli emiliani si sono caratterizzati per una serie di prestazioni altalenanti, vittorie seguite da una sequela di sconfitte. È il caso dell’ultima partita, conclusasi con una convincente vittoria contro la Juve Stabia, ma arrivata dopo due sconfitte consecutive contro Cittadella e Modena. Che sia proprio questo per gli emiliani il momento di trovare la tanto agognata continuità?

Diretta/ Reggiana Juve Stabia (risultato finale 2-1): inutile la rete di Adorante (Serie B, 26 dicembre 2024)

DIRETTA MANTOVA REGGIANA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Mantova Reggiana sarà visibile in diretta domenica 29 dicembre alle ore 15:00 su DAZN, che offre una copertura completa del campionato di Serie B. La piattaforme offre la diretta streaming visibile su vari dispositivi, inclusi smartphone, tablet e smart TV.

MANTOVA REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Mantova, allenato da Possanzini, scenderà in campo con un 4-2-3-1. Festa sarà il portiere titolare, protetto dalla difesacomposta da Maggioni, Redolfi, Brignani e Bani. A centrocampo, Artioli e Trimboli saranno i due mediani, mentre Galuppini, Mancuso e Fiori agiranno sulla trequarti. Mensah, l’unica punta, sarà il riferimento offensivo.

DIRETTA Spezia Mantova/ (risultato finale 1-1): Falcinelli nel recupero! (Serie B, 26 dicembre 2024)

La Reggiana risponde con un 4-1-4-1. Bardi difenderà la porta, con Sampirisi, Meroni, Lucchesi e Libutti a formare la linea difensiva. Reinhart sarà il perno davanti alla difesa, mentre Marras, Sersanti, Portanova e Vergara comporranno il centrocampo dietro Pettinari unica punta.

DIRETTA MANTOVA REGGIANA, LE QUOTE

Per quanto riguarda le quote i siti di scommesse vedono la diretta Mantova Reggiana come una sfida equilibrata. Favoriti i padroni di casa, forti del fattore campo, la cui vittoria è quotata a 2.35, mentre quella degli ospiti si attesta sui 3.10. Il pareggio, sempre una possibilità concreta, è quotato a 3.00.