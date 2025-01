DIRETTA SALERNITANA REGGIANA, CAMPANI ULTIMI IN CLASSIFICA

E’ sabato 18 gennaio 2025 alle ore 15:00 che si tiene la diretta Salernitana Reggiana. Allo Stadio Arechi di Salerno si affrontano due compagini che stanno percorrendo strade diverse in campionato per questa stagione 2024/2025. I padroni di casa stanno annaspando nelle retrovie con soli diciotto punti come il Cosenza ma in ultima posizione e nello scorso weekend hanno dovuto sventolare bandiera bianca pure contro la capolista Sassuolo, arrivando così a collezionare la terza sconfitta consecutiva in altrettante partite a cavallo del vecchio e del nuovo anno solare.

DIRETTA/ Reggiana Bari (risultato finale 0-0) video streaming tv: reti bianche (oggi 12 gennaio 2025)

Gli emiliani invece dovranno fare a meno dello squalificato mister Viali e cercheranno di nuovo di inserirsi nella lotta playoff partendo dal dodicesimo posto e dai loro venticinque punti, al pari del Modena davanti per differenza reti. A differenza dei rivali di turno, gli ospiti sono inoltre in serie positiva da tre gare e puntano ora a raggiungere formazioni più quotate come ad esempio il Bari, squadra contro cui ha pareggiato proprio nell’ultima giornata.

Diretta/ Salernitana Sassuolo (risultato finale 1-2): tre punti agli emiliani (Serie B, 12 gennaio 2025)

DIRETTA SALERNITANA REGGIANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se vi state chiedendo come poter seguire la diretta Salernitana Reggiana la risposta è una sola, ovvero essere abbonati a Dazn. Questa piattaforma proporrà la sfida dell’Arechi in streaming per tutti i possessori di un tablet, un cellulare abilitato oppure da computer.

SALERNITANA REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Reggiana ci aiutano a ricordare come i padroni di casa dovranno fare a meno di Tello per cinque partite dopo l’espulsione non dal campo rimediata nello scorso turno ripresentandosi però usando il 3-5-2 con Sepe, Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili, Njoh, Maggiore, Amatucci, Reine-Adelaide, Cerri e Raimondo. Perso invece Lucchesi per espulsione, gli ospiti potrebbero, che non potranno contare nemmeno sul tecnico Viali in panchina, anche modificare il loro 4-3-3 con Bardi, Sampirisi, Meroni, Sosa, Libutti, Sersanti, Reinhart, Portanova, Vergara, Gondo e Maggio.

DIRETTA/ Catanzaro Salernitana (risultato finale 1-0): la decide Iemmello! (29 dicembre 2024)

DIRETTA SALERNITANA REGGIANA, LE QUOTE

La diretta Salernitana Reggiana potrebbe aggiudicarsela la formazione di casa a giudicare dalle quote proposte dai vari bookmakers. Stando a Snai, i campani sarebbero in vantaggio alla vigilia con l’1 pagato a 2.15 mentre meno concretizzabili paiono essere il pareggio, con l’x fissato a 3.15, oppure la vittoria appunto degli emiliani, con il 2 indicato a 3.40.