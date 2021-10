Diretta Indian Wells 2021/ Norrie Basilashvili, Badosa Azarenka streaming video tv

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: SI GIOCANO LE FINALI!

Le due finali di Indian Wells 2021, il torneo di tennis di categoria Masters 1000, si giocano finalmente domenica 17 ottobre: a dire il vero bisogna fare una distinzione legata al fuso orario perché, se Badosa Azarenka che è la finale femminile andrà in scena alle ore 20:00 italiane (dunque le 11:00 nel deserto della California), Norrie Basilashvili che è il match per il titolo maschile si giocherà quando nel nostro Paese sarà già lunedì, visto che si partirà non prima delle 16:00 locali e dunque alla 1:00 della nostra notte. Possiamo parlare di grandi sorprese nei due tabelloni: partendo dalla finale Wta, Paula Badosa si trova per la prima volta a giocare la finale di un torneo così importante ma se non altro ha confermato gli straordinari progressi della stagione.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021/ Video streaming tv: Dimitrov veterano delle semifinali

Victoria Azarenka invece, cinque anni fa aveva completato il Sunshine Double ma, per vari problemi, era lontana dalla forma di un tempo. Nel torneo maschile poi abbiamo una finale del tutto inedita: la diretta di Indian Wells 2021 ci presenta Cameron Norrie, uno dei britannici in ascesa ma che in pochi si aspettavano a questi livelli, e Nikoloz Basilashvili che ha fatto della solidità il suo punto di forza, ma che in un Masters 1000 aveva prodotto ben pochi risultati. Vedremo allora tra poco quello che succederà, non vediamo l’ora che a Indian Wells 2021 si giochi e vengano assegnati i due titoli di singolare…

Diretta Indian Wells 2021/ Video streaming tv: via alle partite!

DIRETTA INDIAN WELLS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE FINALI DEL TORNEO

Saranno due le emittenti per la diretta tv di Indian Wells 2021: la finale maschile sarà infatti, come sempre, sui canali della televisione satellitare e precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (numeri 201 e 204 del decoder) mentre quella femminile andrà in onda sulla web-tv federale SuperTennis, disponibile al canale 64 del digitale terrestre come anche al 212 del satellite. In assenza di un televisore potrete comunque seguire i match attraverso i rispettivi servizi di diretta streaming video, quindi l’applicazione Sky Go per quanto riguarda il match Atp e il sito www.supertennis.tv per la finale femminile di Indian Wells 2021, sempre utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

Diretta Indian Wells 2021/ Streaming video tv: partite al via, si comincia!

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Dunque abbiamo due finali del tutto inedite a Indian Wells 2021, almeno a questi livelli: tutti i giocatori arrivati all’ultimo atto del torneo sono riusciti a mettere titoli in bacheca, ma mai (Azarenka a parte, come già detto) avevano potuto disputare la finale di un Masters 1000. Certo però sono tutti qui con pieno merito: per il titolo Atp infatti si affrontano un Nikoloz Basilashvili che in certi Slam era già stato testa di serie e ha sempre mostrato una certa costanza nei tornei minori, riuscendo finalmente a fare il salto di qualità necessario a giocarsi il grande risultato della carriera, e Cameron Norrie che nel 2021 ha decisamente svoltato, raggiungendo cinque finali anche se poi ne ha vinta soltanto una (lo ricorderete sconfitto al Queens da Matteo Berrettini). Tra le donne invece Victoria Azarenka la conosciamo bene e in passato era una delle grandi favorite per arrivare in fondo ad appuntamenti come questo, mentre il 2021 di Paula Badosa è stato decisamente fantastico e la finale di Indian Wells 2021 è il giusto premio ad una tennista, ennesima rappresentante della classe 1997, che adesso spera di trovare la costanza in tornei come questo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA