Diretta Indian Wells 2021/ Streaming video tv: le semifinali, oggi 16 ottobre

L’appuntamento con la diretta Indian Wells 2021 sarà imperdibile oggi, sabato 16 ottobre, perché sono in programma le due semifinali maschili, anche se come sempre pesano le 9 ore di differenza nel fuso orario tra noi e la California, dove va in scena il tradizionale torneo di tennis che quest’anno è slittato in autunno a causa del Covid, che già l’anno scorso aveva cancellato l’appuntamento con Indian Wells. Il Masters 1000 di Indian Wells è uno dei tornei più importanti dell’anno e in questa nuova collocazione è pure una tappa fondamentale verso le Atp Finals di Torino.

Diretta Indian Wells 2021/ Video streaming tv: via alle partite!

Va però detto che ci sono state tante sorprese ed eliminazioni precoci, per cui la diretta di Indian Wells 2021 ci offrirà stasera due semifinali francamente sulla carta imprevedibili. Si comincerà alle ore 22.30 italiane con Dimitrov Norrie, che sarà seguita dalla seconda semifinale Fritz Basilashvili, la quale dunque presumibilmente comincerà quando in Italia sarà già passata la mezzanotte. Per tutti e quattro è una grande occasione per ottenere un risultato di enorme prestigio: chi saprà sfruttarla?

Diretta Indian Wells 2021/ Streaming video tv: partite al via, si comincia!

DIRETTA INDIAN WELLS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Ricordiamo che la diretta tv di Indian Wells 2021 sarà disponibile su due diverse emittenti: il torneo maschile è garantito come sempre – trattandosi di un Masters 1000 – da Sky, dunque è necessario un abbonamento alla televisione satellitare. Il torneo femminile (ma oggi in singolare si giocano solo le semifinali maschili) invece è in chiaro su SuperTennis, web-tv federale presente sul digitale terrestre; in entrambi i casi sarà disponibile anche il servizio di diretta streaming video, rispettivamente attivando l’applicazione Sky Go o visitando il sito www.supertennis.tv

Diretta/ Sinner Fritz (risultato 0-2) video streaming tv: l'italiano saluta il torneo

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Parlando in maniera più approfondita della diretta Indian Wells 2021, ecco che oggi avremo queste due imprevedibili semifinali maschili con protagonisti quattro giocatori teste di serie, ma tutti compresi fra il numero 21 del seeding (Norrie) e il 31, Fritz. Tra loro il nome di spicco è quello del bulgaro Grigor Dimitrov, che è sicuramente il più abituato a giocare partite di altissimo livello come una semifinale di un Masters 1000, staremo dunque a vedere se Dimitrov riuscirà a sfruttare questo piccolo vantaggio teorico per vincere il torneo e rilanciare la sua carriera.

Gli altri tre sono tutti esordienti in una semifinale di un Masters 1000, quindi naturalmente abbiamo già la certezza che almeno un finalista sarà inedito a questi livelli. Taylor Fritz avrà l’entusiasmo di giocare in casa, in questi giorni ci ha dato grandi dolori perché l’americano ha eliminato sia Matteo Berrettini al terzo turno e subito dopo Jannik Sinner agli ottavi. La classifica attuale concederebbe invece un leggero vantaggio al britannico Cameron Norrie, mentre Nikoloz Basilashvili sarebbe “la sorpresa più sorprendente”, anche se dopo la vittoria su Stefanos Tsitsipas naturalmente anche il georgiano più sognare in grande in questo pazzo Indian Wells 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA