Diretta Indian Wells 2021/ Streaming video tv: riecco Berrettini, Sinner e Fognini!

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: ECCO BERRETTINI, SINNER E FOGNINI!

A Indian Wells 2021 la giornata di martedì 12 ottobre, che prende il via alle ore 20:00 di casa nostra, è particolarmente importante: infatti, dopo aver brillantemente superato i loro impegni precedenti, i tre italiani tornano in campo per affrontare il terzo turno del Masters 1000 in California, e con ottime speranze di fare altra strada pur se, inevitabilmente, l’asticella delle difficoltà si alza. Siamo nella parte bassa del tabellone maschile: il sorteggio ci aveva già detto che Matteo Berrettini e Jannik Sinner, che avrebbero dovuto affrontare insieme il doppio ma si sono ritirati, avrebbero potuto essere avversari negli ottavi ed è quello che succederà se vinceranno oggi.

Doppio incrocio con gli Stati Uniti: Berrettini infatti se la vedrà con il rampante Taylor Fritz, giocatore di talento ma ancora troppo discontinuo per essere considerato un big, mentre Sinner avrà come avversario il veterano John Isner, un signore che certamente su questi campi va preso con le molle. Il terzo italiano è Fabio Fognini, che ha anche il compito più difficile: per il sanremese c’è infatti Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 2 del tabellone e candidato alla finale. vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Indian Wells 2021, intanto possiamo cominciare ad approfondire il discorso legato alla giornata di martedì che promette scintille e spettacolo.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO DI TENNIS

Va ricordato che la diretta tv di Indian Wells 2021 riguarda due diverse emittenti: la televisione satellitare per il torneo maschile, con Sky Sport 1 e Sky Sport Arena (numeri 201 e 204 del decoder) che vi faranno compagnia seguendo i match principali, cosa che succederà anche sulla web-tv federale SuperTennis, presente anche sul digitale terrestre. Saranno poi attivi i rispettivi servizi di diretta streaming video, per non perdere nemmeno un istante del torneo di tennis: l’applicazione Sky Go – sempre riservata agli abbonati – nel primo caso, il portale www.supertennis.tv nel secondo.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Dunque tre italiani in campo nella diretta odierna di Indian Wells 2021, con la speranza di rivederli tutti agli ottavi: a quel punto almeno uno tra Berrettini e Sinner sarebbe eliminato, ma per contro l’altro arriverebbe ai quarti aumentando le possibilità di trionfo azzurro nel deserto della California, proseguendo nel migliore dei modi lo straordinario anno vissuto dai nostri tennisti. Sinner è anche vicino alla qualificazione alle Atp Finals, e se fosse così condividerebbe questo onore con lo stesso Berrettini (quasi certo di andare a Torino) scrivendo ancor più la storia.

Per quanto riguarda Fognini, possiamo dire invece che in caso di vittoria contro Tsitsipas il tabellone di Indian Wells 2021 gli riserverebbe Cristian Garin o Alex De Minaur, due ottimi giovani che però non sono ancora del tutto sbocciati. Tra gli altri match da seguire con attenzione possiamo certamente segnalare quello tra Gael Monfils e Kevin Anderson, due veterani molto apprezzati (il francese ha appena perso la finale di Sofia contro Sinner) e poi ovviamente Andy Murray, che dopo aver rimontato l’astro nascente Carlos Alcaraz se la vede nientemeno che con Alexander Zverev, lui pure candidato al titolo. Per lo scozzese si tratta di ritrovare le sensazioni di un tempo, senza la pressione del ranking o dei trofei: certo se arrivasse in fondo a Indian Wells 2021 sarebbe davvero una gran bella storia…



