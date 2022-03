Diretta Indian Wells 2022/ Sinner Bonzi streaming video tv, orario dei match (tennis)

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: C’È SINNER BONZI!

Nuovo appuntamento con la diretta di Indian Wells 2022: il torneo di tennis Masters 1000 vive, nella giornata di lunedì 14 marzo, il suo terzo turno e siamo nella parte alta del tabellone maschile, dunque sarà in campo Jannik Sinner che dopo la brillante vittoria all’esordio affronta un avversario abbordabile nel francese Benjamin Bonzi alle ore 1.00 di martedì 15 marzo. Il quale, bisogna dirlo, ha purtroppo eliminato Lorenzo Sonego, togliendo all’Italia la possibilità di un derby che avrebbe sicuramente portato un nostro rappresentante agli ottavi; Sinner comunque ne ha tutte le possibilità, e poi avrebbe eventualmente un avversario di tutto rispetto.

DIRETTA INDIAN WELLS 2022/ Streaming video tv: attesa per esordio Berrettini

Ovvero, uno tra Casper Ruud, testa di serie numero 8 del tabellone e uno dei giocatori che sono maggiormente cresciuti nel 2021, e l’istrionico Nick Kyrgios del quale si potrebbero scrivere libri interi, ma che limitandoci al tennis ha sicuramente un grande talento. Oggi poi nella diretta di Indian Wells 2022 tornerà in campo il numero 1 Daniil Medvedev, impegnato in un match potenzialmente spettacolare con Gael Monfils; vedremo allora quello che succederà sui vari campi, ricordando naturalmente che bisogna anche parlare del torneo femminile che allo stesso modo avrà match da seguire con grande interesse.

DIRETTA/ Indian Wells 2022 streaming video tv: Jasmine Paolini batte Sabalenka!

DIRETTA INDIAN WELLS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE E A CHE ORA SINNER-BONZI

Come sempre, la diretta tv di Indian Wells 2022 per quanto riguarda il torneo maschile è affidata a Sky Sport Tennis, il canale che trovate al numero 205 del decoder satellitare e che è riservato agli abbonati Sky; in questo caso sarà disponibile anche la mobilità, senza costi aggiuntivi, con l’applicazione Sky Go.

Il torneo femminile è invece in chiaro per tutti sulla web-tv federale SuperTennis, la quale darà la possibilità di seguire i match del torneo anche in diretta streaming video, visitando il portale www.supertennix.it. Ricordiamo inoltre che il sito ufficiale www.bnpparibasopen.com fornirà le informazioni utili su Indian Wells 2022, come i boxscore aggiornati in tempo reale di tutti i match.

Diretta/ Indian Wells 2022 video streaming tv: Murray batte in rimonta Daniel

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca dunque nella diretta di Indian Wells 2022: abbiamo detto di Jannik Sinner, possiamo aggiungere che Daniil Medvedev in caso di vittoria sarebbe agli ottavi e incrocerebbe uno spagnolo, che potrebbe essere il veterano Roberto Bautista Agut o il rampante Carlos Alcaraz, già entrato nella Top 20 e che potrebbe ripercorrere le orme di Rafa Nadal, perché i numeri e i risultati che ha già messo insieme sono assolutamente dalla sua parte. Il campione in carica Cameron Norrie affronta nel terzo turno di Indian Wells 2022 Nikoloz Basilashvili, georgiano che come sappiamo due giorni fa non è dovuto scendere in campo, e ha approfittato del forfait del nostro Fabio Fognini.

Per Norrie, in caso di vittoria, potrebbe esserci il greco Stefanos Tsitsipas che è testa di serie numero 5 del tabellone; nella metà bassa della parte alta (scuserete il gioco di parole) “comanda” Rafa Nadal il cui impegno nel terzo turno di Indian Wells 2022 sarà contro Daniel Evans, poi potrebbe esserci un bel match contro Denis Shapovalov – che in un Masters 1000, ovvero Montréal, lo aveva già battuto – ma il canadese ovviamente dovrà stare molto attento a Reilly Opelka, che soprattutto su questi campi può fare la differenza con il servizio. Insomma, staremo a vedere cosa succederà oggi nella diretta di Indian Wells 2022…

© RIPRODUZIONE RISERVATA