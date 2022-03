DIRETTA/ Indian Wells 2022 video streaming tv: le stranezze della scorsa edizione

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: L’ANNO SCORSO

Mentre attendiamo il via alla diretta di Indian Wells 2022 per questo ricco sabato, possiamo fare un passo indietro all’anno scorso, quando in California si giocò eccezionalmente ad ottobre a causa della pandemia di Coronavirus. Non solo la data fu anomala, perché anche i vincitori di Indian Wells furono a sorpresa: in campo femminile ebbe la meglio la spagnola Paula Badosa, che era la testa di serie numero 21 e divenne la prima spagnola vincitrice del torneo grazie al successo in finale per 7–6 (5), 2–6, 7–6 (2) contro Victoria Azarenka in una partita storica anche perché fu la più lunga finale femminile di sempre ad Indian Wells.

Anche in campo maschile ci furono sorprese: la finale vide sfidarsi il britannico Cameron Norrie e il georgiano Nikoloz Basilashvili, ebbe la meglio in tre set per 3–6, 6–4, 6–1 il britannico, che divenne a sua volta il primo vincitore ad Indian Wells per la propria nazione e pure lui essendo partito da testa di serie numero 21 (il suo rivale era addirittura il numero 29). Fu un torneo davvero particolare… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INDIAN WELLS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv di Indian Wells 2022 prevede due diverse emittenti. Il torneo maschile sarà infatti una prerogativa della televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) che fornirà ai suoi abbonati i principali match della giornata, con la possibilità di seguirli anche in mobilità tramite l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile sarà invece sulla web-tv federale SuperTennis, in chiaro per tutti (e disponibile anche sul decoder di Sky), in questo caso la diretta streaming video sarà garantita dal portale www.supertennix.it. Ricordiamo inoltre che il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.bnpparibasopen.com, fornirà le informazioni utili come i boxscore di match aggiornati in tempo reale.

5 ITALIANI IN CORSA!

La diretta del torneo di Indian Wells 2022 ci farà naturalmente compagnia anche oggi, sia pure con la nota e netta differenza di fuso orario: la terza giornata del torneo Masters 1000 (o semplicemente 1000, in campo femminile) infatti avrà inizio alle ore 20.00 della serata italiana e siamo ormai al secondo turno della manifestazione che si disputa praticamente nel deserto in California, location suggestiva per il torneo di Indian Wells, uno dei più prestigiosi della stagione del grande tennis che torna in primavera dopo l’anomala edizione autunnale dell’anno scorso.

Sarà un sabato ricchissimo anche in ottica italiana, dal momento che fra il torneo maschile e quello femminile ci saranno ben cinque italiani da seguire con grande attenzione tra la sera e la notte di Indian Wells 2022. Prima di parlare degli Azzurri, allarghiamo un attimo lo sguardo per osservare che oggi in California giocheranno anche tante altre stelle, come ad esempio Daniil Medvedev, Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas, che naturalmente nobiliteranno ancora di più un sabato da non perdere: andiamo allora ad analizzare tutte le notizie utili per seguire al meglio la diretta di Indian Wells 2022.

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nel torneo maschile di Indian Wells 2022 oggi avremo la bellezza di quattro tennisti italiani da seguire con la massima attenzione. Partiamo da Fabio Fognini, che al primo turno ha eliminato in tre set lo spagnolo Pablo Andujar e oggi dovrà dunque affrontare nel secondo turno del torneo in California il georgiano Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 18 che (come tutti i giocatori testa di serie) ha usufruito di un bye al primo turno di Indian Wells 2022. Stesso discorso per Lorenzo Musetti che, avendo sconfitto al primo turno lo statunitense Marcos Giron, adesso dovrà vedersela con l’altro americano Reilly Opelka, che è la testa di serie numero 17.

Sono invece tra le teste di serie di Indian Wells 2022 e di conseguenza debuttano questa sera Jannik Sinner e Lorenzo Sonego: l’altoatesino numero 10 del seeding affronterà il serbo Laslo Djere, mentre il torinese numero 21 del tabellone sarà sfidato dal francese Benjamin Bonzi. L’obiettivo è arrivare a giocare un bel derby italiano nel terzo turno, perché il tabellone prevede l’incrocio dei vincitori di queste due partite. Uno sguardo infine anche al torneo femminile di Indian Wells 2022, perché grazie alla vittoria nel primo turno contro Katie Boulter, la nostra Jasmine Paolini è approdata al secondo turno, dove però l’attende un incrocio sulla carta proibitivo con la numero 2 Aryna Sabalenka, che gareggia a titolo individuale essendo bielorussa.



