Diretta Indian Wells 2022/ Streaming video tv: quarti Atp, ma anche Halep Swiatek!

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: SI COMPLETANO I QUARTI!

La diretta di Indian Wells 2022 per venerdì 18 marzo prende il via alle ore 21:00 di casa nostra: si potrebbe dover aspettare la notte tuttavia per assistere ai due match dei quarti di finale Atp, che riguardano la parte bassa del tabellone. Ricordiamoli: si tratta di Kecmanovic Fritz e Rublev Dimitrov. Sorprese? Sì, e non poche: in questa parte del main draw avremmo dovuto vedere il nostro Matteo Berrettini sfidare Alexander Zverev e poi magari Hubert Hurkacz dopo l’esclusione di Novak Djokovic (che era la testa di serie numero 2), invece il romano ha perso contro Miomir Kecmanomic mentre Sasha ha fatto flop anche prima, cioè all’esordio sconfitto da Tommy Paul.

Diretta Indian Wells 2022/ Streaming video tv: Nadal Kyrgios nei quarti! (tennis)

Ad ogni modo però i quattro giocatori che vedremo oggi in campo hanno ben poco da invidiare agli altri: di sicuro Andrey Rublev è un forte candidato per arrivare in finale e lo sarebbe stato anche al pieno delle teste di serie, Taylor Fritz l’anno scorso ha avuto una straordinaria corsa sui campi in cemento degli Stati Uniti e Grigor Dimitrov è un giocatore che in quanto a talento ha ben poco da invidiare a qualunque avversario, anche se poi la sua carriera si è sviluppata in un modo diverso rispetto alle attese. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Indian Wells 2022 per le partite di oggi…

Diretta Indian Wells 2022/ Sinner Kyrgios streaming video tv: partite al via!

DIRETTA INDIAN WELLS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO DI TENNIS

Ricordiamo ancora una volta che per seguire la diretta tv di Indian Wells 2022 bisogna distinguere tra i due tornei: quello maschile è riservato in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare, il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) con la possibilità di mobilità tramite l’applicazione Sky Go (attivabile su dispositivi come PC, tablet e smartphone) che non comporta costi aggiuntivi. Il torneo femminile sarà invece sulla web-tv federale SuperTennis, in chiaro per tutti al numero 64 del digitale terrestre: qui la diretta streaming video sarà garantita visitando il sito www.supertennix.it.

Diretta Indian Wells 2022/ Streaming video tv: Berrettini batte Harris in scioltezza

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Indian Wells 2022 prevede come detto i quarti maschili, ma oggi è da osservare con attenzione anche il programma femminile perché ci sono le due semifinali. Spicca soprattutto quella nella parte alta del tabellone: Simona Halep è scesa parecchio nel ranking Wta avendo avuto parecchi problemi che l’hanno tenuta lontana dai campi, ma nel deserto della California sembra essersi ritrovata e ora se la vede con Iga Swiatek. Le due si incrociano per la quarta volta in carriera: nel 2019 al Roland Garros la rumena aveva vinto nettamente (6-1 6-0) ma l’anno dopo la polacca le aveva lasciato la miseria di tre game negli ottavi con grande sorpresa di tutti, andando poi a vincere lo Slam senza nemmeno perdere un set.

Nel 2021 agli Australian Open la Halep si è imposta in tre set sempre agli ottavi, dunque per la prima volta le due si trovano una contro l’altra in semifinale e sarà davvero interessante vedere quello che succederà, perché stiamo parlando di giocatrici che hanno carriere ed età differenti ma sono allo stesso modo competitive per arrivare in fondo in ogni torneo che giocano. La Swiatek di fatto è riuscita a confermarsi dopo il Major a Parigi, anche se magari senza arrivare a dominare; ora vedremo quale delle due raggiungerà la finale a Indian Wells 2022…











© RIPRODUZIONE RISERVATA