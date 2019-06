Diretta Inghilterra Francia Under 21/ Streaming video Rai: big match (Europei 2019)

Inghilterra Francia Under 21, che sarà diretta dall’arbitro serbo Srdan Jovanovic, si gioca alle ore 21:00 di martedì 18 giugno presso l’Orogel Stadium, il nome ufficiale per il Dino Manuzzi di Cesena: siamo nella prima giornata del gruppo C agli Europei Under 21 2019, e per questo girone ci sarà anche Romania Croazia qualche ora prima. Una sfida classica del nostro calcio, anche a livello giovanile: l’Inghilterra due anni fa aveva fatto molto bene venendo eliminata in semifinale, e aveva presentato alcuni calciatori che poi avrebbero partecipato ai Mondiali centrando il quarto posto. Una nazionale che sta crescendo e vivendo un ottimo momento a livello generale e anche come club, mentre la Francia è campione del mondo ma con la sua Under 21 è da tempo poco competitiva. Ci proverà quest’anno, anche se la sensazione è che ci siano avversarie con maggiori possibilità di arrivare in fondo; ad ogni modo l’obiettivo per entrambe le federazioni è quello di arrivare in semifinale, dunque la diretta di Inghilterra Francia U21 è già particolarmente importante e allora noi possiamo subito valutare quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della sfida, analizzando in profondità le scelte da parte dei Commissari Tecnici.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Francia Under 21 sarà trasmessa come sempre sulla televisione di stato: in questo caso il canale di riferimento sarà Rai Sport, così come il suo “gemello” Rai Sport + (rispettivamente numeri 57 e 58 del telecomando). E’ valida l’opzione di seguire questa partita in diretta streaming video: basterà armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e selezionare il canale di riferimento, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA FRANCIA U21

In Inghilterra Francia U21, Aidy Boothroyd punterà sul consueto 4-2-3-1: in porta va Henderson, davanti a lui agiranno Clarke-Salter e Tomori mentre sugli esterni andranno a giocare Kenny e Ryan Sessegnon, quest’ultimo di fatto un centrocampista che sa adattarsi qualche passo più indietro ma sempre spingendo molto. Dowell e Mount potrebbero essere i due centrali di centrocampo, contando che Foden dovrebbe avere il posto assicurato sulla trequarti; giocheranno esterni Demarai Gray e Nelson, la prima punta ancora una volta dovrebbe essere Solanke. La Francia si affida ad un modulo speculare: Ikone e Jonathan Bamba supportano Moussa Dembélé con Reine-Adélaide che partirà invece dalla corsia destra. Di grande qualità, e già personalità internazionale, il duo che si piazzerà davanti alla difesa: saranno infatti Guendouzi e Tousart, che hanno disputato le coppe internazionali nel corso di questa stagione e con Aouar che è una validissima alternativa. Amian e Ballo-Toure avranno spazio sulle fasce, mentre Ibrahima Konaté e Niakhaté proteggeranno centralmente il portiere Larsonneur.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Inghilterra Francia U21 indicano nei tre leoni i favoriti, ma per un’incollatura: vale infatti 2,50 volte la somma messa sul piatto il segno1 che identifica il successo inglese, mentre per la vittoria dei Bleus andiamo ad un valore pari a 2,75 volte la puntata che dunque è davvero molto vicino. Guadagnereste una somma corrispondente a 3,15 volte la cifra investita con il segno X, che naturalmente regola l’ipotesi del pareggio.



