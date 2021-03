Diretta/ Inghilterra San Marino (Qual. Mondiali) streaming video tv: Davide vs. Golia

DIRETTA INGHILTERRA SAN MARINO: SARÀ GOLEADA?

Inghilterra San Marino, in diretta giovedì 25 marzo 2021 alle ore 20.45 presso il Wembley Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar. Davide e Golia tornano a scontrarsi nel tempio del calcio, lo stadio di Wembley che tra l’altro ospiterà anche la finalissima dei prossimi Europei. Dove l’Inghilterra sogna di poter recitare la parte del leone, mentre non ci saranno i ragazzi di San Marino che rappresentano la più piccola realtà calcistica europea per Nazionali ed una delle più piccole nel mondo. Ovvio che la Nazionale dei Tre Leoni vivrà l’appuntamento come un test per ritrovare forma in vista dei prossimi impegni, ma San Marino dopo una lunghissima sfilza di sconfitte in partite ufficiali è tornata a ottenere risultati positivi, pareggiando 0-0 contro Lichtenstein e Gibilterra e tornando a fare punti nella Nations League dopo moltissimo tempo. Inghilterra e San Marino si sono comunque affrontate spesso nelle qualificazioni e a una partita a Wembley è legato uno storico record per la Nazionale del Titano: il gol realizzato da Davide Gualtieri il 17 novembre 1993 dopo soli 8.3 secondi di gioco, rete più veloce della storia in incontri fra nazionali fino al 2016.

DIRETTA INGHILTERRA SAN MARINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra San Marino non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per chi vorrà seguire sul web aggiornamenti in tempo reale sulla partita, sarà possibile collegandosi sul portale ufficiale uefa.com, con la confederazione europea che seguirà in tempo reale gli aggiornamenti della fase di qualificazione a Qatar 2022.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SAN MARINO

Le probabili formazioni della sfida tra Inghilterra e San Marino a Wembley. I padroni di casa allenati da Gareth Southgate scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Henderson; Coady, Mings, Dier; James, Phillips, Bellingham, Shaw; Saka, Foden; Watkins. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Franco Varrella con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: E. Benedettini; Battistini, Brolli, Simoncini, Palazzi; Gasperoni, Golinucci; Tomassini, Berardi, Vitaoli; Nanni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Inghilterra e San Marino, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.01 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 34.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 81.00 volte la posta scommessa.

