Siamo al Brianteo per la diretta di Inter Al Ittihad, ultima sfida amichevole contro gli arabi per Inzaghi prima di concentrarsi solamente sul campionato a cui manca poco più di una settimana. La sfida inizierà oggi 7 agosto 2024 alle ore 20,30 e dovremmo vedere l’Inter che scenderà poi in campo anche nelle prime giornate di Serie A. Inzaghi si è visto titubante per alcuni voci di mercato, sia per Dumfries che di Frattesi, vedremo se saranno negli undici titolari mancheranno perché vorrebbe dire molto in ottica mercato.

Medagliere Olimpiadi Parigi 2024/ Medaglie, Italia e classifica: bronzo dal ciclismo su pista! (7 agosto)

Gli arabi invece sono una delle migliori squadre della Saudi Pro League, nonostante non sia un campionato di primo pelo rimane comunque ricco di talenti non più nel fiore degli anni del calcio europeo, quindi occhio a sottovalutare questo team perché potrebbe sorprendere con un bel risultato.

DIRETTA INTER AL ITTIHAD STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Inter Al Ittihad sarà disponibile in esclusiva su Dazn, come gran parte delle amichevoli di prestigio del campionato italiano. Se non potrete seguirla, vi ricordiamo che la nostra redazione seguirà interamente l’incontro con approfondimenti pre match su questa pagina.

Calciomercato Roma News/ Pubill, previsto incontro per Pubill, Karsdorp verso la Turchia (7 agosto 2024)

INTER AL ITTIHAD: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto dedicheremo un pezzo sulle probabili formazioni della diretta di Inter Al Ittihad, match che non dovrebbe vedere turnover nella squadra milanese che giocherà con Barella a centrocampo, Bastoni in difesa e Lautaro in attacco. Tutti i pesi massimi schierati per vedere se sono al top della condizione.

Passando invece agli arabi dovremmo vedere Benzema insieme a Kante e Fabinho che dovrebbero coprire la mediana della squadra, vedremo se die giocatori cosi esperti e che hanno vinto molto in questi ultimi dieci anni saranno in grado di mettere in difficoltà una delle migliori squadre italiane.

Calciomercato Inter News/ Konaté, ritorna di moda l'attaccante del Salisburgo (7 agosto 2024)

INTER AL ITTIHAD, LE QUOTE

Passiamo alle quote relative alla diretta di Inter Al Ittihad, la squadra milanese è favorita secondo la Snai con una quota di 1,8 mentre il pareggio che è rappresentato dalla X è fissato a 2,5. La vittoria degli arabi invece è stata fissata a 2,1.