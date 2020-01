Diretta/ Inter Atalanta (risultato 1-0) video streaming DAZN: Lautaro apre le danze!

DIRETTA INTER ATALANTA (RISULTATO LIVE 1-0): LAUTARO APRE LE DANZE!

Si accendono le luci a San Siro per Inter Atalanta, uno dei big match della 19^ giornata di Serie A 2019-20, al decimo minuto del primo tempo è già cambiato il punteggio con i nerazzurri in vantaggio per 1-0. Partenza a mille dei padroni di casa che a pochi secondi dal fischio d’inizio colpisce il palo con Lukaku, anche se a gioco fermo per un fallo in attacco. Gli uomini di Conte non fanno una piega e al 4′ il bestione belga inventa un corridoio perfetto per Lautaro Martinez che con un gran controllo stoppa il pallone e lo scaraventa in porta alle spalle di Gollini. Vedremo come reagiranno gli orobici che stanno attraversando un momento di grandissima forma e che grazie alle ultime vittorie hanno messo nel mirino il quarto posto. In effetti al 9′ Pasalic si presenta davanti alla porta di Handanovic ma non riesce a inquadrarla mandando la palla sul primo anello. {agg. di Stefano Belli}

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE INTER ATALANTA

La diretta tv di Inter Atalanta sarà disponibile sul canale DAZN1, al numero 209 del decoder di Sky: grazie alla sinergia tra le due emittenti anche gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire questa partita di Serie A che, in alternativa, sarà chiaramente disponibile in diretta streaming video installando l’applicazione DAZN su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, ancora, utilizzando una smart tv che abbia una connessione a internet.

FORMAZIONI UFFICIALI!

Si accende la diretta di Inter Atalanta e mentre le formazioni ufficiali stanno facendo il loro ingresso in campo, andiamo ad analizzare qualche dato significativo fissato prima della 19^ giornata di Serie A. Come ricordato prima, oggi Conte lotta per il titolo di Campione d’Inverno: l’Inter è prima in classifica con 45 punti messi da parte, grazie alla presenza in tabellino di 14 successi e tre pareggi. La squadra milanese inoltre ha messo da parte 39 gol fatti e solo 15 subiti, ed è la miglior difesa del campionato. Contro ecco l’Atalanta di Gasperini, ferma alla quinta piazza della graduatoria con 34 punti e forte di 10 successi e quattro pareggi. La Dea poi è la regina del gol: finora i bergamaschi ne hanno segnati 48 mentre hanno incassato 25 reti dagli avversari. Andiamo a dare la parola al campo, via a Inter Atalanta! INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 16 Politano, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé. Allenatore: Antonio Conte. ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 De Roon, 88 Pasalic, 8 Gosens; 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 Zapata. A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Masiello, 9 Muriel, 11 Freuler, 17 Piccoli, 18 Malinovskyi, 20 Da Riva, 21 Castagne, 55 Okoli, 79 Traore, 87 Heidenreich. Allenatore: Gian Piero Gasperini. (agg Michela Colombo)

CONTE CONTRO GASPERINI

Big match per la Serie A è certo la diretta di Inter Atalanta, sfida che poi porterà a San Siro anche allenatori del calibro di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, profili che ora vogliamo mettere sotto ai riflettori. A fare gli onori di casa sarà naturalmente il tecnico nativo di Lecce, alla sua prima stagione con i colori nerazzurri, ma subito rivelatosi determinante nello spogliatoio milanese. Va poi detto che giusto in settimana Conte ha strappato un altro record, avendo trovato nel precedente turno, la sua centesima vittoria in Serie A in appena 145 partite: è stato dunque superato Carcano che nel periodo 1929-1934 aveva trovato la centesima vittoria in campionato in 168 partite di fila. Stasera pure ci sarà Gian Piero Gasperini, per il quale il match di oggi sarà davvero speciale: ricordiamo che il tecnico di Grugliasco in carriera ha diretto pure l’Inter e per la precisione dal giugno 2011 al settembre del 2001 (solo 5 partite disputate e 4 KO trovati), ma anche Conte è ex Atalanta. (agg Michela Colombo)

TESTA A TESTA

E’ tempo ora di prendere in esame anche lo storico per la diretta di Inter Atalanta, big match di questo sabato della Serie A: i dati utili infatti non ci mancano. Statistiche alla mano possiamo infatti contare ben 127 incontri già disputati tra le due squadre nerazzurre, questi segnati dal 1937 a oggi e pure per il primo campionato italiano e la Coppa Italia, oltre che un doppio scontro ai quarti della coppa Uefa nel 1990-1991. Il bilancio complessivo del derby lombardo inoltre ci ricorda per tale scontro diretto delle già 69 vittorie che i milanesi hanno messo da parte, oltre che dei 26 successi ottenuti dei bergamaschi e pure dei 32 pareggi trovati finora. Aggiungiamo infine che l’ultimo testa a testa segnato tra Inter e Atalanta è ben recente e ovviamente risale alla passata stagione del Campionato di Serie A. Allora nel doppio confronto ben ricordiamo del successo della Dea in casa all’andata per 4-1, come pure il pareggio a reti bianche registrato nel turno di ritorno. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Inter Atalanta verrà diretta dal signor Rocchi, si gioca alle ore 20:45 di sabato 11 gennaio ed è una delle partite più interessanti nel panorama della 19^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Altra prova del nove per la capolista che, dopo il roboante successo di Napoli, vuole laurearsi campione d’inverno ma spera allo stesso tempo che la Juventus, impegnata a Roma, perda terreno. Antonio Conte crede sul serio nello scudetto e la squadra ha ampiamente dimostrato di poterlo vincere; questa sera però non sarà semplice portare a casa i tre punti contro un’Atalanta che ha il miglior attacco del campionato ed è una delle squadre europee che segnano di più, con numeri offensivi degni delle big internazionali e un doppio 5-0 nelle due giornate precedenti, centrato contro Milan prima e Parma poi. Non resta allora che gustarsi questa splendida partita, che siamo sicuri regalerà emozioni a non finire: mentre aspettiamo che la diretta di Inter Atalanta prenda il via, possiamo valutare in maniera più approfondita quali saranno le scelte dei due allenatori e leggere insieme le probabili formazioni attese a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

Conte ha le sue certezze granitiche anche in vista di Inter Atalanta, per esempio l’intoccabile coppia offensiva formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku; tuttavia stasera deve rinunciare agli squalificati Skriniar e Barella. In difesa dunque torna titolare Godin, con Alessandro Bastoni confermato sul centrosinistra e De Vrij che sarà il centrale davanti ad Handanovic; a centrocampo invece Sensi dovrebbe finalmente riavere la maglia dal primo minuto, Candreva e Biraghi sulle fasce mentre Brozovic sarà il playmaker e Matias Vecino agirà come seconda mezzala. Nell’Atalanta è rientrato Duvan Zapata ma Gian Piero Gasperini potrebbe puntare nuovamente su Muriel come prima punta, con Ilicic al suo fianco e Alejandro Gomez come sempre a fare il trequartista. Possibili inserimenti di Pasalic (in mezzo al campo, per Freuler) e Castagne che contende il posto a uno tra Hateboer e Gosens; De Roon invece dovrebbe essere certo di giocare dal primo minuto, in porta si rivede Gollini mentre il terzetto difensivo sembra ormai stabile con Palomino a comandare il reparto avvalendosi del supporto di Rafa Toloi e Djimsiti.

QUOTE E PRONOSTICO

Inter Atalanta è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui i padroni di casa sono favoriti: il segno 1 che identifica la vittoria della capolista vale 2,10 volte la cifra investita mentre siamo ad una quota di 3,70 per il segno X che identifica l’eventualità del pareggio. Il successo esterno della Dea, per il quale dovrete scommettere sul segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA