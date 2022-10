Diretta/ Inter Atalanta streaming video tv: campioni in carica in crisi (Primavera)

DIRETTA INTER ATALANTA: PARTITA COMBATTUTA!

Inter Atalanta, in diretta sabato 1 ottobre 2022 alle ore 11.00 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato Primavera 1. Campioni in carica in piena crisi, nessuno si sarebbe immaginato un avvio di stagione così a rilento da parte dell’Inter scudettata che ha finora racimolato solo 2 punti in 5 partite, frutto dei pareggi contro Cagliari e Verona, anche se almeno in UEFA Youth League è arrivata la prima vittoria sul campo del Viktoria Plzen.

Calciomercato Lazio/ Il rinnovo di Milinkovic Savic si complica: strada in salita

L’Atalanta non è stata molto più brillante, anzi i bergamaschi hanno avuto un avvio di campionato da incubo con 4 sconfitte consecutive in avvio. Prima della sosta però gli orobici hanno trovato la prima vittoria stagionale battendo 2-1 la Sampdoria in casa. Il 29 agosto 2021 l’Inter ha vinto 3-2 l’ultimo precedente interno nel campionato Primavera contro l’Atalanta, ultima vittoria bergamasca l’1-3 dell’8 aprile 2017.

Calciomercato Napoli/ Rinnovo Meret in arrivo, è vicina la fumata bianca

INTER ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Atalanta Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com

“Andrè Onana ha il fuoco dentro”/ Il preparatore: "È fra i migliori tre al mondo"

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Atalanta Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Botis, Zanotti, Fontanarosa, Guercio, Martini, Zuberek, V. Carboni, Iliev, Kamate, Andersen, Perin. Risponderà l’Atalanta allenata da Marco Fioretto con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Bertini; Bordiga, Guerini, Regonesi, Ghezzi; Muhameti, Chiwisa; David Pérez, De Nipoti, Palestra; Fisic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER ATALANTA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA