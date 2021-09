Diretta/ Inter Atalanta streaming video TV: sfida da Champions (Serie A)

DIRETTA INTER ATALANTA: SPETTACOLO A SAN SIRO!

Inter Atalanta, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Una sfida da Champions tra due squadre impegnate nella massima competizione continentale e da tre stagioni stabilmente tra le prime quattro in classifica. L’importante vittoria di Firenze ha aumentato le certezze di un’Inter capace di vincere in rimonta contro un avversario a tratti arrembante, con la qualità dei campioni d’Italia in carica, a livello d’organico, che sembra in grado di fare la differenza come nella passata stagione.

L’Atalanta dopo una falsa partenza ha inanellato due successi consecutivi contro Salernitana e Sassuolo, entrambi sofferti ma estremamente importanti per i bergamaschi per tornare a veleggiare nella parte alta della classifica, nella speranza di ritrovare presto la brillantezza che ha sempre contraddistinto i nerazzurri nel ciclo di Gasperini. Ciclo in cui l’Atalanta n0n è mai però riuscita a vincere nella San Siro nerazzurra in campionato: ultimo successo orobico datato 23 marzo 2014, 1-2 con doppietta di Jack Bonaventura. L’8 marzo scorso l’Inter ha vinto 1-0 l’ultimo scontro in casa contro l’Atalanta, decisivo un gol di Milan Skriniar.

DIRETTA INTER ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Atalanta sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Inter Atalanta, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Meazza di Milano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.



