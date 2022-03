Diretta/ Inter Cagliari streaming video tv: caccia al secondo posto (Primavera)

DIRETTA INTER CAGLIARI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Inter Cagliari, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Suning sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. Caccia al secondo posto per le due formazioni che ora si dividono la terza piazza a quota 39 punti, una lunghezza indietro la Fiorentina che ha invece momentaneamente preso il secondo posto a quota 40, in una classifica che continua comunque ad essere molto schiacciata alle spalle della capolista Roma.

Il Cagliari è reduce da un pareggio interno per 2-2 contro la Sampdoria e ha rallentato la sua corsa in una fase di calendario che sta proponendo ai sardi molti match di alta classifica. L’Inter ha invece espugnato il campo del Verona, proseguendo nella sua risalita al vertice della classifica. All’andata in Sardegna è terminato 1-1 l’ultimo confronto tra le due formazioni, stesso risultato nell’ultimo precedente a Cagliari datato 6 febbraio 2021.

DIRETTA INTER CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Cagliari Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Cagliari Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Suning. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Silvestro; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola; Jurgens, Zuberek. Risponderà il Cagliari allenato da Alessandro Agostini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: D’Aniello; Carboni, Palomba, Iovu, Astrand; Conti, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Luvumbo, Tramoni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Cagliari Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.



