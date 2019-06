Diretta Inter Genoa U17/ Streaming video e tv: sfida equilibrata!

Inter Genoa Under 17, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 giugno 2019, è la partita valida per il ritorno dei quarti di finale del campionato Under 17 A e B 2018-2019, di cui la Roma è detentrice uscente. Attendiamo la diretta di Inter Genoa Under 17 con un certo interesse, dal momento che settimana scorsa a Genova la partita d’andata è terminata con un pareggio per 1-1 che lascia aperti i giochi, anche se naturalmente un pareggio con gol in trasferta concede un piccolo vantaggio ai nerazzurri, mentre il compito si annuncerà più complicato per il Genoa. Tutto era successo negli ultimi minuti, con il gol di Zanoli al 90’ per portare in vantaggio i rossoblù e il pareggio dell’Inter arrivato però nei minuti di recupero ad opera di Casadei. In palio l’accesso alla Final Four, obiettivo di un lungo cammino cominciato addirittura ad inizio settembre dell’anno scorso con il primo turno del campionato regolare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Inter Genoa U17; per la partita dei quarti di finale di campionato non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video, pertanto per tutte le informazioni utili consigliamo di visitare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione, dunque i siti Internet di Inter e Genoa ed inoltre i vari profili sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA U17

Possiamo dare anche alcuni brevi cenni sulle probabili formazioni di Inter Genoa Under 17. Per quanto riguarda i nerazzurri, l’allenatore è Andrea Zanchetta e il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-3. Citazione d’obbligo per Cesare Casadei, l’autore del gol del pareggio all’andata, che tra l’altro ha un anno in meno dei suoi compagni di squadra (è del 2003) ma ormai da qualche mese fa parte stabilmente dell’Under 17 insieme ai ragazzi del 2002. Passando al Genoa, possiamo invece ricordare che l’allenatore dei rossoblù Under 17 è Luca Chiappino, mentre il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-1-2, dunque anche in questo caso un atteggiamento almeno sulla carta piuttosto offensivo: chi avrà la meglio oggi?



