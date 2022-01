Diretta/ Inter Juventus streaming tv: primo trofeo del 2022 (Supercoppa)

DIRETTA INTER JUVENTUS: FINALE SUPERCOPPA ITALIANA, SPETTACOLO!

Inter Juventus, in diretta mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 21.00 preso lo stadio Giuseppe Meazza di Milan, sarà una sfida valevole per la finalissima della Supercoppa Italiana. Nerazzurri e bianconeri si affrontano per conquistare il primo trofeo del 2022. Inter con lo Scudetto sul petto, Juventus detentrice della Coppa Italia: si gioca in casa degli uomini di Inzaghi che continuano a guidare la classifica in campionato, cercando il bis tricolore, dopo la vittoria sulla Lazio. La Juventus sta inseguendo la zona Champions ma è riuscita ad espugnare il campo della Roma con una clamorosa rimonta.

In campionato le due squadre hanno pareggiato 1-1 lo scontro diretto già disputato a San Siro. Le due formazioni che danno storicamente vita al “derby d’Italia” si affrontano solo per la seconda volta in una finale di Supercoppa Italiana. L’unico precedente risale all’edizione del 2005 della competizione, l’Inter vinse 0-1 ai tempi supplementari espugnando lo stadio Delle Alpi con un gol di Juan Sebastian Veron. In bacheca la Juventus ha ben 9 Supercoppe, squadra più titolata nella competizione. L’Inter è terza nell’albo d’oro con 5 successi, pari merito con la Lazio e dietro il Milan, 7 volte vincitore.

DIRETTA INTER JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SUPERCOPPA ITALIANA

La diretta tv di Inter Juventus di Supercoppa Italiana sarà disponibile in chiaro per tutti sul canale del digitale terrestre Canale 5. L’emittente televisiva del Biscione trasmetterà infatti la competizione in esclusiva sulle proprie reti. Sarà quindi possibile seguire le partite anche in diretta streaming video attraverso l’applicazione Mediaset Infinity. Per accedere ai contenuti è necessario disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Inter Juventus, match che andrà in scena al Giuseppe Meazza di San Siro. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata, Bernardeschi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.33.



