Diretta/ Inter Lazio (Primavera) streaming video e tv. Biancazzurri in difficoltà

DIRETTA INTER LAZIO PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Inter Lazio, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 13.00 presso il Centro di Formazione Suning di Appiano Gentile, sarà una sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera. Biancazzurri in difficoltà e reduci dalla sconfitta più pesante del campionato, quella subita in casa dell’Ascoli che non aveva ancora mai ottenuto una vittoria in questa stagione. Lo spettro della retrocessione nel campionato Primavera 2 è sicuramente incombente per la Lazio che si trova però anche a voler onorare l’impegno di Coppa, conquistato con fatica. L’Inter appare favorita soprattutto in virtù della posizione in classifica in campionato, mentre la Lazio è penultima l’Inter è infatti seconda, avendo perso peraltro il primato proprio nell’ultimo weekend con un pareggio contro l’Atalanta, mentre la Roma ha battuto il Bologna. In ogni caso i nerazzurri potranno provare a sfruttare il fattore campo per l’accesso alla semifinale e sono confortati dal recente precedente di campionato, vinto 3-1 contro la Lazio solo 10 giorni fa, il 7 marzo scorso.

DIRETTA INTER LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Lazio Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Lazio Primavera presso lo stadio Ernesto Breda. I padroni di casa allenati da Armando Madonna scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Rovida; Tonoli, Kinkoue, Sottini, Vezzoni; Casadei, Sangalli, Squizzato; Iliev; Satriano, Fonseca. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Leonardo Menichini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Furlanetto; Floriani Mussolini, Novella, Pica, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Cesaroni; Raul Moro, Cerbara.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Inter e Lazio, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.55 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.80 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 5.35 volte la posta scommessa.

