DIRETTA/ Inter Lugano (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, match al via! (18 luglio 2023)

DIRETTA INTER LUGANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci, la diretta di Inter Lugano sta finalmente per farci compagnia. Cosa dire del nuovo corso nerazzurro? La squadra si è radunata agli ordini di Simone Inzaghi per il terzo anno consecutivo: l’allenatore piacentino sicuramente merita grandi elogi per aver vinto due volte la Coppa Italia e due la Supercoppa Italiana, lungo il percorso poi ha riportato l’Inter a una finale di Champions League che davvero in pochi avrebbero potuto pronosticare all’inizio della stagione, e nella quale i nerazzurri hanno anche messo grande paura al Manchester City, sfiorando a più riprese un gol che li avrebbe portati almeno ai tempi supplementari.

Ora l’Inter si ripresenta ai nastri di partenza senza qualche protagonista di quella cavalcata: André Onana e Edin Dzeko non ci sono più, apporto minore nel 2022-2023 per Romelu Lukaku, Samir Handanovic e Milan Skriniar che tuttavia sono state colonne di questi ultimi anni. Il calciomercato è ancora del tutto aperto e dunque è presto per poter tracciare adesso un bilancio; certamente Beppe Marotta e Piero Ausilio lavoreranno ancora per piazzare altri colpi importanti e provare a rivincere lo scudetto. Per il momento ci possiamo mettere comodi e stare a vedere come andranno le cose in questa amichevole: ci siamo davvero, la diretta di Inter Lugano può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

INTER LUGANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Lugano non è stata acquistata da nessuna emittente, ma potrebbe essere possibile la visione su “Inter TV”, accessibile da ogni dispositivo mobile previo abbonamento. Altrimenti per seguire l’andamento della sfida tramite aggiornamenti live, ci si dovrà accontentare dei canali social ufficiali del club meneghino.

INTER LUGANO: I PRECEDENTI

Parlando della diretta di Inter Lugano, bisogna dire che questa partita amichevole sta diventando ormai classica nel panorama delle estati nerazzurre. Tristemente nota (ai tifosi della Beneamata) per averla clamorosamente eliminata in Coppa Uefa andando a vincere a San Siro (era il 1995), la squadra svizzera è stata sparring partner dell’Inter già nel 2013 (finì 2-2) e ancora nel 2016 (partita decisa da un rigore di Gabigol), poi ancora dal 2018 fino a oggi. Dunque Inter Lugano si giocherà per il sesto anno consecutivo: cinque stagioni fa questa amichevole aveva rivelato il nuovo acquisto Lautaro Martinez che oggi è il grande leader nerazzurro.

L’anno seguente l’Inter si era imposta di misura (2-1) mettendo invece in mostra Stefano Sensi la cui esperienza alla Pinetina sarebbe stata purtroppo falcidiata da infortuni dopo uno straripante avvio. Ancora, nel 2020 l’Inter di Antonio Conte aveva banchettato sul Lugano vincendo 5-0; era stato successo ai rigori (dopo un 2-2) l’anno dopo, infine il 4-1 della scorsa estate con la doppietta di Lautaro Martinez e i gol di Danilo D’Ambrosio (che ha recentemente lasciato l’Inter dopo nove stagioni) e Joaquin Correa. Ora, siamo curiosi di scoprire cosa succederà nella diretta di Inter Lugano di oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

INTER LUGANO: L’AMICHEVOLE È UN APPUNTAMENTO FISSO

Inter Lugano, in diretta martedì 18 luglio 2023 alle ore 18.30 presso il Suning Training Centre di Appiano Gentile sarà una sfida amichevole, la prima per la truppa di Simone Inzaghi da quando è iniziato il ritiro pre-campionato. Nel prossimo weekend, invece, i nerazzurri voleranno in Giappone dove sfideranno in amichevole prima gli arabi dell‘Al Nassr e poi i francesi del Paris Saint-Germain.

L’Inter torna a giocare a circa un mese di distanza dalla sconfitta con il Manchester City in finale di Champions League ma sarà la squadra che affronterà il Lugano sarà a ranghi ridotti per via dell’assenza dei nazionali. Anche lo scorso luglio i nerazzurri affrontarono gli elvetici prima di iniziare la stagione: l’amichevole, disputata in Svizzera, terminò 4-1 in favore dei nerazzurri con le reti di D’Ambrosio e Correa e la doppietta di Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LUGANO

Le probabili formazioni della diretta Inter Lugano, match che andrà in scena presso il Suning Training Centre di Appiano Gentile. Per ora sono cinque i nuovi acquisti a disposizione del tecnico Simone Inzaghi: Di Gennaro, Frattesi, Thuram e Bisseck, ai quali si è aggiunto a sorpresa l’ex juventino Cuadrado, che era svincolato. Il tecnico nerazzurro ripartirà dal collaudato 3-5-2 e, quindi, dovrebbe proporre Di Gennaro tra i pali con Darmian, Acerbi, Bastoni a comporre il pacchetto arretrato. A centrocampo Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco mentre in avanti il neo acquisto Thuram farà coppia con Lautaro Martinez.

Il Lugano è più avanti nella preparazione ed ha già disputato diversi incontri amichevoli. Il club, militante nel massimo campionato svizzero, è allenato da Mattia Croci-Torti che, probabilmente, schiererà anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’attaccante ex Roma Zan Celar.











