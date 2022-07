Diretta Inter Lugano/ Streaming video Sportitalia: debutto nerazzurro! (Amichevole)

DIRETTA INTER LUGANO: UNA CLASSICA PER I NERAZZURRI!

Inter Lugano, in diretta alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, martedì 12 luglio 2022, si gioca presso lo stadio Cornaredo della città ticinese per la Lugano Supercup, uno dei tanti trofei estivi che ha il merito di essere l’amichevole del debutto stagionale per la seconda Inter di Simone Inzaghi, che sta lavorando ad Appiano Gentile e sconfina in Svizzera per disputare la partita che, come già l’anno scorso, segna la prima uscita estiva dei nerazzurri dopo appena pochi giorni di allenamenti alla Pinetina.

Le indicazioni che potranno emergere dalla diretta di Inter Lugano saranno quindi per forza di cose da prendere con la massima cautela, tuttavia c’è naturalmente la curiosità che sempre circonda i debutti, ad esempio per scoprire il nome del primo marcatore stagionale ma anche per capire se ci potrebbero essere delle innovazioni rispetto al primo anno del tecnico piacentino, terminato con la conquista di Supercoppa Italiana e Coppa Italia, ma pure con la parziale delusione del secondo posto, soprattutto perché l’Inter ha dato la sensazione che avrebbe potuto fare di più. In ogni caso, adesso si deve pensare al futuro: che cosa ci dirà la diretta di Inter Lugano?

DIRETTA INTER LUGANO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Ottime notizie per chi vorrà seguire la diretta tv di Inter Lugano, perché questa partita amichevole sarà trasmessa in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando. Inoltre, la stessa emittente garantirà anche la diretta streaming video di Inter Lugano, tramite il sito Internet www.sportitalia.com oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LUGANO

Le probabili formazioni della diretta Inter Lugano potrebbero offrire spunti già interessanti, perché l’avversaria odierna dell’Inter è una squadra di buon livello, quindi fin da subito ci potranno essere indicazioni attendibili per mister Simone Inzaghi e non si può fare brutta figura anche se dopo pochi giorni di preparazione il risultato non è di certo la priorità. In attacco la curiosità principale è naturalmente per rivedere in azione la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez.

Fermo restando il modulo 3-5-2, ecco che in porta dovremmo vedere ancora una volta Handanovic, davanti a lui Bastoni, Skriniar e De Vrij, sempre che per lo slovacco non prevalgano cautele di mercato; a centrocampo Dumfries a destra, poi Brozovic, Calhanoglu, Barella e Gosens sulla fascia sinistra, potrebbe essere una formazione già molto simile a quella titolare.











