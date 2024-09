La diretta Inter Milan, posticipo serale delle ore 20.45 della domenica, sarà una sfida cruciale come ogni derby che si rispetti. Sicuramente l’Inter dopo l’ultimo pareggio col Monza, che ha fatto seguito a quello dell’esordio a Genova, non può lasciare con disinvoltura punti per strada: Inzaghi viene però da ben 6 vittorie consecutive nel derby e dalla eccellente prestazione in Champions League, col Manchester City bloccato sullo 0-0 all’Etihad Stadium.

Il momento è però delicatissimo per il Milan e soprattutto per Paulo Fonseca: in Champions il rovescio casalingo contro il Liverpool ha riportato sulla graticola il tecnico portoghese, che aveva appena centrato la sua prima vittoria in rossonero contro il Venezia. Un nuovo ko, che per il Milan rappresenterebbe come detto il record della settima sconfitta consecutiva nel derby, potrebbe essere fatale all’allenatore: negli ultimi giorni si è parlato tra gli altri di Allegri, Sarri e Tudor pronti a subentrare.

DIRETTA INTER MILAN: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Inter Milan sarà visibile esclusivamente sui canali DAZN e DAZN1. Questa opzione è riservata agli abbonati DAZN che utilizzano anche la televisione satellitare, consentendo loro di accedere alle immagini. Come di consueto, la partita sarà disponibile anche in streaming su DAZN, accessibile tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, per tutte le gare di Serie A.

INTER MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI

Quali saranno le probabili formazioni della diretta Inter Milan, l’atteso derby della Madonnina? Per l’Inter solito 3-5-2 di partenza con Sommer a difesa della porta e una retroguardia con Pavard, Acerbi e Bastoni titolari. Dumfries e Dimarco presidieranno le fasce laterali, a centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Coppia offensiva d’attacco con Lautaro Martinez e Marcos Thuram. Per il Milan, modulo 4-2-3-1 con Maignan estremo difensore e una difesa a quattro con Calabria, Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez schierati dal 1′. Sulla mediana Fofana e Loftus-Cheek mentre Pulisic, Reijnders e Leao giocheranno a sostegno di Morata in attacco.

INTER MILAN: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote per le scommesse sulla diretta Inter Milan, dalle valutazioni delle principali agenzie di scommesse i nerazzurri risultano favoriti. Quota 1.65 per la vittoria dell’Inter, si alza fino a 4.00 la quota relativa al pareggio mentre l’eventuale successo del Milan viene proposto a una quota di 5.00.