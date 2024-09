Il cammino europeo dei nerazzurri comincia con la diretta Manchester City Inter, prima giornata di Champions League in onda stasera 18 settembre 2024 alle ore 21.00. Guardiola non è sicuramente il cliente migliore con la quale iniziare questa competizione, e non si può neanche dire che i Cityzen concedano molto nella fase a girone della coppa dalle grandi orecchie. Sarà difficile vedere l’Inter uscire vittoriosi dopo l’inciampo senza arte ne parte contro il Monza, ma qui le motivazioni cambiano e non poco.

Diretta/ Manchester City Inter Primavera (risultato finale 2-4): trionfo nerazzurro! (oggi 18 settembre 2024)

Con il nuovo format non sono permessi passi falsi, ogni punto conta avendo a che fare con un girone unico dove solo le prime otto accederanno di diritto alla fase ad eliminazione diretta. Secondo i bookmakers la squadra milanese dovrebbe qualificarsi senza problemi, ma partire con una vittoria può fare molta differenza soprattutto per riprendere lo slancio perso anche in campionato.

Video Chelsea Manchester City (0-2)/ Gol e highlights: Haaland segna subito! (Premier League 18 agosto 2024)

DIRETTA MANCHESTER CITY INTER STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La Champions League sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Pertanto, per guardare in diretta Manchester City Inter sarà necessario avere l’abbonamento Sport di Sky. In alternativa, gli utenti più tecnologici potranno seguire la competizione tramite NowTv, che offre le stesse modalità di visione.

DIRETTA MANCHESTER CITY INTER: PROBABILI FORMAZIONI

Cosa staranno cucinando Guardiola e Inzaghi in vista della diretta Manchester City Inter? Le probabili formazioni indicano come per i padroni di casa dovrebbe essere confermato Haaland per un duello tra attaccanti di spicco come Lautaro Martinez. L’argentino non ha cominciato bene la stagione, ma in queste notti difficilmente non lascia il segno. Occhio anche a Thuram che sa come far girar la palla oltre che a segnare.

Diretta/ Chelsea Manchester City (risultato finale 0-2): la chiude Kovacic! (Premier League 18 agosto 2024)

Tornando da Pep, abbiamo Rodri che due anni fa ha segnato la rete della vittoria nella finale giocata tra queste due squadre, oggi vorrà bissare? Difficile dirlo visto che gioca in mediana, ma sicuramente non è un giocatore da lasciare troppo scoperto.

MANCHESTER CITY INTER: LE QUOTE

Passiamo adesso alle quote della diretta Manchester City Inter, la Snai mette la vittoria degli uomini di Pep a 1,9 mentre quella dei nerazzurri a 2,7. Il pareggio invece porterebbe una quota di 2,5 sull’importo depositato.