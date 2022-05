Diretta/ Inter Milan streaming video tv: piccolo derby della Madonnina (Primavera)

DIRETTA INTER MILAN: ROSSONERI A RISCHIO RETROCESSIONE!

Inter Milan, in diretta lunedì 9 maggio 2022 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo Suning sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato Primavera 1. Piccolo derby della Madonnina tra due squadre che stanno vivendo un momento profondamente differente. Inter che vuole blindare il secondo posto in classifica e con esso la possibilità di saltare il primo turno dei play off, sicuramente un bel vantaggio nella corsa Scudetto.

Il Milan invece resta con un solo punto di vantaggio rispetto alla zona play out, col pericolo concreto della retrocessione ancora tangibile. Nell’ultima sfida disputata contro l’Empoli i rossoneri hanno subito la loro quarta sconfitta consecutiva in campionato, periodo nero che ha rimesso in discussione una salvezza che pareva ormai acquisita qualche settimana fa. Nel derby d’andata vittoria per 1-2 dell’Inter in casa dei rossoneri.

DIRETTA INTER MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Milan Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Milan Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Suning. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Silvestro; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola; Jurgens, Zuberek. Risponderà il Milan allenato da Federico Giunti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Desplanches, Coubis, Di Gesù, Nasti, El Hilali, Bosisio, Tolomello, Stanga, Alesi, Roback, Bozzolan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Milan Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.80.











