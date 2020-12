Diretta/ Inter Napoli (Serie A) streaming video e tv: chi è l’anti-Milan?

DIRETTA INTER NAPOLI: È GIÀ BALLOTTAGGIO!

Inter Napoli, in diretta presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Vero e proprio big match del turno infrasettimanale del massimo campionato: l’Inter, reduce da 4 vittorie consecutive e seconda in classifica, affronta il Napoli terzo che di successi ne ha messi in fila 3 nelle ultime partite. La squadra di Conte nel mezzo ha dovuto però digerire l’eliminazione dalla Champions League che ha fatto discutere: lo Scudetto sembra ora l’obiettivo primario dei nerazzurri che al momento inseguono il Milan capolista a 3 lunghezze di distanza. Dall’altra parte il Napoli sta risalendo di prepotenza, la sconfitta interna del 22 novembre scorso contro il Milan sembra aver punto sull’orgoglio gli uomini di Gattuso che oltre ad aver ripreso il filo in campionato si sono qualificati da primi in classifica nel girone in Europa League. Questo scontro diretto sembra poter lanciare una delle due formazioni verso sogni di gloria importanti, anche se la classifica è corta e ancora aperta all’inserimento verso il vertice di diverse squadre.

DIRETTA INTER NAPOLI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Napoli sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

Le probabili formazioni di Inter Napoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Antonio Conte con un 3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Gli ospiti guidati in panchina da Gennaro Gattuso schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne: Mertens.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Inter e Napoli, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.20, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.55, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.15.



