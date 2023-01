DIRETTA/ Inter Napoli video streaming tv: Inzaghi vs Spalletti, incrocio numero 12

DIRETTA INTER NAPOLI: GLI ALLENATORI

Ormai siamo vicini alla diretta di Inter Napoli: evidentemente va citato il grande ex Luciano Spalletti, che ancora una volta si trova ad affrontare un’Inter che aveva riportato in Champions League dopo sei anni di assenza. Certamente si deve anche al tecnico di Certaldo il fatto che i nerazzurri siano cresciuti al punto di vincere lo scudetto dopo 11 anni di attesa, anche se la mano di Antonio Conte in questo risultato è stata netta. Simone Inzaghi ha proseguito il lavoro del salentino vincendo Coppa Italia e Supercoppa, ma purtroppo non ha saputo ripetersi con lo scudetto che anzi ha perso forse anche per limiti suoi.

DIRETTA/ Udinese Empoli video streaming tv: Sottil vs Zanetti, duello giovane

Resta comunque un allenatore validissimo, che per inciso ancora una volta ha portato l’Inter agli ottavi di Champions League. Spalletti vola con il Napoli, e ora sarà interessante scoprire se finalmente sarà in grado di rimanere al comando sino al termine del campionato; tra lui e Inzaghi ci sono 11 incroci e il piacentino comanda il bilancio con 5 vittorie contro 4 (dunque 2 pareggi), per Spalletti ben 35 partite contro l’Inter (12 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte) mentre Simone Inzaghi da avversario del Napoli ha ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi perdendo in ben 8 occasioni. Come andranno le cose questa sera a San Siro? (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Roma aggancia la Lazio! Diretta gol live score

INTER NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Napoli non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

Diretta/ Fiorentina Monza (risultato 0-0) streaming video tv: Cabral titolare, via!

INTER NAPOLI: SUBITO UN GRANDE SPETTACOLO!

Inter Napoli, in diretta mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A. È subito big match alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta per i Mondiali. Il Napoli riparte a +8 dal Milan secondo, a +10 sulla Juventus terza e a +11 sulla coppia delle quarte composta da Lazio e appunto Inter, con i nerazzurri che hanno chiuso il 2022 con due vittorie contro Bologna e Atalanta.

I nerazzurri dunque, in chiave rincorsa Scudetto, possono vivere questo scontro diretto come una sorta di ultima chiamata, mentre il Napoli proverà a proseguire il discorso interrotto dopo una serie di vittorie record, ben 11 consecutive prima della sosta. Il 21 novembre 2021 l’Inter ha vinto con un emozionante 3-2 l’ultimo impegno interno contro il Napoli che ha perso le ultime 4 sfide di campionato in casa dei nerazzurri, non espugnando San Siro contro l’Inter dallo 0-1 del 30 aprile 2017 con gol decisivo di Callejon.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Inter Napoli, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Napoli ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA