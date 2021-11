Diretta/ Inter Pescara (Primavera) streaming video tv: nerazzurri in crisi

DIRETTA INTER PESCARA PRIMAVERA: PUNTI PESANTI

Inter Pescara, in diretta domenica 28 novembre 2021 alle ore 10.45 presso il Centro Sportivo Suning, sarà una sfida valevole per la decima giornata di andata del campionato Primavera 1. Prosegue la crisi della formazione nerazzurra, con l’Inter che non si è ancora scossa e resta a +4 dalla zona play out dopo le ultime due sconfitte subite contro Roma e Sassuolo. Sicuramente non erano queste le aspettative iniziali di una squadra che punta sempre ai vertici della classifica.

Diretta/ Pescara Verona Primavera (risultato finale 0-1): l'Hellas resta in striscia!

La sfida è ora contro il Pescara fanalino di coda della classifica, abruzzesi sconfitti anche nell’ultimo match interno disputato contro il Verona e sempre ultimi a -3 dal Bologna penultimo. Per il Pescara finora 5 sconfitte di fila e 7 ko negli ultimi 8 impegni tra Coppa Italia e campionato, servirebbe una netta inversione di tendenza per permettere ai biancazzurri di poter sperare nella permanenza nel massimo campionato.

Diretta/ Pontedera Pescara (risultato finale 2-1): accorcia Rauti!

DIRETTA INTER PESCARA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Pescara Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Pescara Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Suning. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Botis; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Carboni; Casadei, Grygar, Fabbian; Iliev, Jurgens, Abiuso. Risponderà il Pescara allenato da Pierluigi Iervese con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lucatelli, Staver, Sakho, Scipione, Longobardi, Sanogo, Kuqi, Dagasso, Galfano, Blanuta, Caliò.

DIRETTA/ Pescara Teramo (risultato finale 1-1) streaming: la riprende Bernardotto

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Suning, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.38, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA