Diretta Inter Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: esordio nel campionato 1

Inter Sampdoria Primavera, una partita diretta dal signor Matteo Gualtieri, va in scena alle ore 13:00 di sabato 19 settembre: siamo nella prima giornata del campionato 1 2020-2021, il massimo livello del torneo Under 19 che riapre i suoi battenti dopo il lockdown. Da quel momento non si è più giocato: l’Inter ha salutato Stefano Vecchi che aveva aperto un grande ciclo, e ha dovuto dunque ricostruire ma partendo però da una sorta di rinnovamento che adesso dovrà eventualmente portare risultati simili. La Sampdoria resta una squadra che può avere grandi guizzi, perché la tradizione recente è stata positiva; l’anno scorso i blucerchiati si sono assestati a metà classifica, ma avrebbero potuto tornare in corsa per i playoff. Adesso vedremo come procederanno le cose nella diretta di Inter Sampdoria Primavera; aspettando che la partita prenda il via analizziamo in maniera più dettagliata quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Sampdoria Primavera è affidata a Sportitalia, che dunque potrà essere seguita da tutti gli appassionati attraverso il digitale terrestre, sul canale 60. In alternativa, e in assenza di un televisore, sarà la stessa emittente a fornire il servizio di diretta streaming video, e allora in questo caso basterà visitare il sito www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA PRIMAVERA

Ecco allora le probabili formazioni di Inter Sampdoria Primavera: Armando Madonna, confermato sulla panchina nerazzurra, schiera un 3-5-2 nel quale il portiere Filip Stankovic viene protetto da una linea difensiva che prevede Youte Kinkoue, Cortinovis e uno tra Lorenzo Moretti e Hoti. Sulle corsie laterali potrebbero correre Tonoli e Christian Dimarco ma un atteggiamento più offensivo porterebbe a Persyn su una corsia. Oristanio può giocare da mezzala tattica, tra Attys e Vezzoni, o al fianco di un attaccante: qui Aboubacar Sakho e Akhalaia si contendono il posto. E’ Felice Tufano il nuovo allenatore della Sampdoria Primavera: giocherà con il 4-4-2 nel quale il nuovo arrivato Kaique Rocha agirà da terzino destro, Veips e Angileri al centro della difesa con Miceli che potrebbe essere il laterale sinistro basso. Sugli esterni di centrocampo spazio invece a Somma e uno tra Yayi Mpie e Gaggero; nel reparto avanzato invece la scelta dovrebbe cader su Ibourahima Baldé, portato da Ranieri al raduno precampionato della prima squadra, e Riccardo Bellucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA