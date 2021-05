Diretta Inter Sampdoria/ Streaming video tv: Conte si gode lo scudetto (Serie A)

DIRETTA INTER SAMPDORIA: DUE SQUADRE TRANQUILLE

Inter Sampdoria, che è in diretta alle ore 18:00 di sabato 8 maggio presso lo stadio Giuseppe Meazza, è valida per la 35^ giornata di Serie A 2020-2021. Classica partita di fine stagione: finalmente l’Inter ha vinto lo scudetto, festeggiando con 4 giornate di anticipo e spezzando il dominio della Juventus che durava da 9 anni. Impresa titanica quella per Antonio Conte che, in attesa di scoprire quale sarà il futuro – suo e della squadra – si gode il trionfo tornando a San Siro e in attesa della vera festa con i tifosi, affrontando un’altra squadra che ha fatto bene.

La Sampdoria infatti, che ha battuto la Roma nell’ultimo turno, è riuscita a prendersi la nona posizione in classifica e ora la vuole blindare: ancora una volta ottimo campionato per Claudio Ranieri, allenatore spesso sottovalutato che si è preso un’altra bella soddisfazione e ha ben poco da chiedere ancora al campionato. Vedremo cosa succederà nella diretta di Inter Sampdoria, ma nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali iniziando ovviamente dalla lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA INTER SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Sampdoria è un’esclusiva della televisione satellitare, che la riserva ai suoi abbonati: il canale da visitare è Sky Sport Serie A, che trovate al numero 202 del vostro decoder. In assenza di un televisore, come di consueto, i clienti dell’emittente potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e sarà attivabile, utilizzando i dati del proprio abbonamento, grazie all’applicazione Sky Go che andrà installata su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

Conte aveva annunciato turnover, e in Inter Sampdoria potrebbe essere così: difficile dire quale sarà l’undici nerazzurro, ma possiamo ipotizzare che Danilo D’Ambrosio e Ranocchia possano giocare in difesa accompagnando magari Alessandro Bastoni, e che sulle corsie laterali possano essere impiegati Darmian e Ashley Young. In mezzo al campo può scoccare l’ora di Sensi e Gagliardini, più difficilmente di Matias Vecino; Barella possibilmente sarà ancora titolare, mentre davanti Alexis Sanchez contende una maglia a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, nel secondo tempo potremmo anche vedere Pinamonti. La Sampdoria ha tutta la rosa a disposizione: Tonelli e Omar Colley sono favoriti su Yoshida per proteggere Audeo, sulle fasce laterali come sempre giocheranno Bereszynski e Augello e davanti a loro ci saranno Candreva, ex della partita, e Jankto. In mezzo al campo è nettamente salito di colpi Adrien Silva, che sarà ancora titolare con Thorsby al suo fianco; davanti una timida possibilità per Damsgaard, ma al momento i due scelti da Ranieri dovrebbero essere Keita Baldé Diao (altro ex, come del resto il suo allenatore) e Gabbiadini, Quagliarella ancora non al top partirebbe quindi dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Inter Sampdoria: vediamo nel dettaglio cosa dicono le quote di questo bookmaker e la previsione sulle partite. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 1,42 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 4,75 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, la vincita ammonterebbe a 7,00 volte quello che avrete deciso di investire.



