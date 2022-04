Diretta/ Inter Sassuolo streaming video tv: nerazzurri in bilico (Primavera)

DIRETTA INTER SASSUOLO PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Inter Sassuolo, in diretta lunedì 4 aprile 2022 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Suning, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1. Nerazzurri in bilico nella corsa ai play off: l’ultimo pareggio in casa della capolista Roma è stato sicuramente un risultato apprezzabile ma l’Inter deve difendere, al momento al quarto posto, 2 punti per restare in zona play off, ma vincendo passerebbe al secondo posto sorpassando il Cagliari lontano appunto due lunghezze.

Il Sassuolo però per rincorrere almeno al sesto posto non ha alternative al colpaccio in casa interista, con gli emiliani al momento a quota 37 punti, a 5 lunghezze dall’Atalanta che al momento occupa l’ultimo posto buono per i play off. Il primo dicembre scorso le due squadre si sono già affrontate in Coppa Italia in casa dell’Inter con vittoria del Sassuolo, il match d’andata in casa dei neroverdi si è risolto sempre con un 1-0 in favore degli emiliani.

DIRETTA INTER SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Sassuolo Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Sassuolo Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Suning. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Silvestro; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola; Jurgens, Zuberek. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vitale; Pieragnolo, Flamingo, Romagna, Paz; Abubakar, D’Andrea, Zenelaj; Mata, Toure, Samele.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Sassuolo Primavera ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.

