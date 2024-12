DIRETTA MILAN SASSUOLO, IL SASSUOLO TORNA A SAN SIRO

Il martedì degli ottavi di finale di Coppa Italia si chiude a San Siro con la diretta Milan Sassuolo in campo alle 21,00 del 3 dicembre 2024. In questo anno di Serie B, gli ospiti tornano comunque a San Siro dove hanno spesso scritto grandi passi della loro giovane storia. Il Milan di Fonseca debutta negli ottavi di finale di questa Coppa Italia con l’obiettivo di tornare a vincere un trofeo che manca dal 2003. Di fronte ci sarà il Sassuolo di Fabio Grosso che sta dominando la Serie B ed arriva a questo turno dopo aver superato Cittadella e Lecce.

DIRETTA MILAN SASSUOLO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Milan Sassuolo sarà visibile in chiaro su Italia 1 o con la diretta streaming trasmessa da Mediaset Infinity. Per non perdervi questo match, potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni e lo svolgimento della partita.

MILAN SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme quali sono le probabili formazioni in vista di questa partita. Fonseca farà qualche cambio e giocherà con Maignan tra i pali ed una difesa formata da Calabria, Pavlovic, Tomori e Theo Hernandez. Fofana e Musah saranno i due mediani con una trequarti formata da Chukwueze, Loftus-Cheek e Okafor a sostegno dell’unica punta Abraham.

Formazione a specchio anche per Fabio Grosso che andrà a San Siro con Moldovan tra i pali ed una difesa con Missori, Odenthal, Muharemovic e Pieragnolo. In mediana agiranno Obiang e Boloca a sostegno di una trequarti con Berardi, Thorstvedt e Laurienté alle spalle dell’unica punta Mulattieri.

MILAN SASSUOLO, LE QUOTE

Entriamo nel vivo della diretta Milan Sassuolo approfondendo anche le quote della partita proposte da Bet365. I padroni di casa sono nettamente favoriti con una loro vittoria data a 1,30 contro il 9,00 per il 2 degli ospiti ed un pareggio X a 5,50 nei novanta minuti.