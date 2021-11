DIRETTA/ Inter Shakhtar video streaming tv: negli ultimi anni è ormai un classico

DIRETTA INTER SHAKHTAR: TESTA A TESTA

E’ sfida dal ricco storico quella che ci attenderà questa sera a San Siro: per la diretta di Inter Shakhtar, atteso incontro del girone D della Champions league 2021-22 dunque non mancano i riferimenti utili oggi. Dando subito un occhio a qualche dato ecco che emergono già sei precedenti ufficiali tra le due società, questi pure registrati dal 2005 a oggi e per il primo e secondo torneo per club del continente: il bilancio che ne ricaviamo ci racconta poi di due successi per i nerazzurri e ben quattro pareggi, di cui pure tre occorsi con il risultato di 0-0.

Curiosamente fu pareggio e sempre a reti bianche nell’ultimo testa a testa occorso tra Inter e Shakhtar, questo registrato lo scorso 28 settembre, per il turno di andata di questa fase a gironi della Champions league. (agg Michela Colombo)

DIRETTA INTER SHAKHTAR STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Inter Shakhtar sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

INTER SHAKHTAR: INZAGHI E L’OSTACOLO DE ZERBI!

Inter Shakhtar, in diretta mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 18.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Per i nerazzurri potrebbe essere il match point di una rincorsa agli ottavi di finale che nella competizione non vengono raggiunti dall’Inter dall’ormai lontano 2011. Battere lo Shakhtar garantirebbe il passaggio del turno, a meno di un clamoroso stop del Real Madrid contro lo Sheriff che spalancherebbe però anche le porte del primo posto, in attesa dello scontro diretto finale contro i Blancos.

Lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi rischia però ormai di restare fuori da tutto, con gli ucraini che hanno raggranellato solo un punto finora nel loro cammino. Un ruolino di marcia deludente per una squadra che pure ha saputo farsi valere in Europa nelle ultime stagioni. Curiosamente, gli ultimi tre precedenti tra Inter e Shakhtar sono tutti terminati con il risultato di 0-0, ai quali si aggiunge il 5-0 nell’agosto del 2020 in favore dell’Inter in Europa League: gli ucraini non segnano un gol ai nerazzurri dall’1-1 del 24 agosto 2005.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SHAKHTAR

Le probabili formazioni della diretta Inter Shakhtar, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Handanovič; Škriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Vidal, Perišić; Džeko, Lautaro Martínez. Risponderà lo Shakhtar allenato da Roberto De Zerbi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Trubin; Dodô, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Tetê, Alan Patrick, Mudryk; Fernando.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Inter Shakhtar, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1.30 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 5.75 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 9.25 volte l’importo investito.



