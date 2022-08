DIRETTA/ Inter Spezia video streaming tv: i precedenti sono a senso unico

DIRETTA INTER SPEZIA: TESTA A TESTA STORICO

La diretta di Inter Spezia è una gara piuttosto giovane, recente, visto che le due squadre si sono affrontate per la prima volta nel campionato 2020/21, quello della storica promozione della squadra ligure in Serie A. Il bilancio tra Milano e La Spezia è impietoso con tre vittorie per i meneghini e un pareggio, la squadra bianconera non ha dunque mai vinto nella sua storia contro questo avversario. A San Siro si è giocato per la prima volta nel dicembre del 2020 anche la prima sfida in assoluto tra le due squadre, un match terminato col risultato di 2-1.

Probabili formazioni Inter Spezia/ Quote: Handanovic vs Dragowski, duello in porta

Nella ripresa i nerazzurri riuscirono, dopo un primo tempo apatico, a trovare la via del gol due volte con Hakimi e Lukaku quest’ultimo su calcio di rigore. Al minuto 94 lo Spezia riusciva quantomeno a siglare la rete della bandiera col giovane Piccoli. Nella scorsa stagione la squadra di Simone Inzaghi vinse per 2-0 con un gol per tempo siglati da Gagliardini e da Lautaro Martinez su calcio di rigore. (Aggiornamento di Matteo Fantozzi)

Diretta/ Sassuolo Juventus Primavera (risultato finale 1-1) video: Bruno la riprende

DIRETTA INTER SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Inter e Spezia? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 2^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

INZAGHI SUPER FAVORITO!

Inter Spezia, in diretta sabato 13 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri fanno il loro esordio a San Siro dopo la vittoria in extremis a Lecce. 3 punti sofferti ma importantissimi per gli uomini di Simone Inzaghi, ora chiamati a trovare continuità con le vicende di mercato che stanno sfumando: manca un difensore con una trattativa aperta tra Akanji e Acerbi.

Diretta/ Lecce Napoli Primavera (risultato finale 2-0) decidono Salomaa e Berisha

Anche lo Spezia ha iniziato il campionato col piede giusto, battendo 1-0 l’Empoli: stagione delicata per i liguri che vivono la loro terza stagione consecutiva in Serie A e cercano una nuova salvezza, con la squadra che sembra aver già acquisito una buona solidità. Il primo dicembre 2021 l’Inter ha vinto 2-0 l’ultimo precedente interno contro lo Spezia con i gol di Gagliardini e Lautaro Martinez, in quattro partite nella massima serie contro l’Inter l0 Spezia ha ottenuto solo un pareggio interno il 21 aprile 2021.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Inter Spezia, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. Risponderà lo Spezia allenato da Luca Gotti con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Agudelo, Bastoni; Verde, Nzola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.18, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.50, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 14.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA