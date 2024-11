DIRETTA GENOA INTER PRIMAVERA: NERAZZURRI PER LA VETTA!

La diretta Genoa Inter Primavera ci fa compagnia alle ore 13:00 di sabato 30 novembre 2024, valida per la tredicesima giornata nel campionato Primavera 1 2024-2025: giocano per la vetta i nerazzurri, che sembrano aver trovato il ritmo giusto e, pur senza strafare, hanno confermato di potersi concretamente iscrivere alla lotta per la qualificazione diretta alle semifinali playoff, settimana scorsa hanno battuto il Cesena sia pure con fatica (3-2 casalingo) che è curiosamente lo stesso risultato maturato martedì contro il Lipsia in Youth League, competizione nella quale l’Inter Primavera sta facendo benissimo e potrebbe infatti arrivare lontano.

Diretta/ Genoa Cagliari (risultato fiale 2-2): Piccoli la riprende su rigore, è parità! (24 novembre 2024)

Il Genoa arriva dalla sconfitta sul campo della Roma, che ha un po’ tarpato le ali: il Grifone è sicuramente una squadra in grado di giocarsi un posto nei playoff ma servirà trovare un po’ di continuità in più, in termini generali possiamo comunque dire che il passo sia positivo per quanto visto sino a questo momento. Adesso bisogna aspettare che la diretta Genoa Inter Primavera prenda il via, e allora possiamo utilizzare queste ore che restano per provare a fare qualche approfondimento sulla partita, a cominciare dai possibili schieramenti dei due allenatori nella lettura approfondita delle probabili formazioni.

Diretta/ Roma Genoa Primavera (risultato finale 2-0): i giallorossi tornano a vincere! (24 novembre 2024)

DOVE VEDERE LA DIRETTA GENOA INTER PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre l’appuntamento con il campionato Under 20 è sui canali di Sportitalia, di conseguenza la diretta Genoa Inter Primavera potrà essere seguita in chiaro al numero 60 del digitale terrestre che è appunto Sportitalia, accessibile a tutti. Le alternative sono rappresentate dal servizio di diretta streaming video, che è disponibile sia attraverso il sito www.sportitalia.com che attivando la relativa applicazione sui propri apparecchi mobili, senza dimenticarsi dell’opzione fornita da SI Solo Calcio.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER PRIMAVERA

Analizzando la diretta Genoa Inter Primavera vediamo che Jacopo Sbravati dovrebbe schierare un 3-4-1-2 nel quale Marco Romano o Filippo Carbone accompagnano i due attaccanti che sono Ifenna Dorgu e Ghirardello (favoriti su Nuredini), con un centrocampo nel quale Kasa sarà titolare con uno tra Gianluca Rossi e Arboscello mentre Venturino e Meconi andranno ad agire sulle corsie esterne. Per quanto riguarda la difesa, il portiere Consiglio sarà protetto da una linea a tre che prevede Deseri, Barbini e Klisys con Arata, Colonnese e Ferroni che fungono da alternative.

Genoa, Gilardino esonerato: Vieira nuovo allenatore/ Incredibile decisione a Marassi (19 novembre 2024)

Sarà invece un 4-3-3 il modulo di Andrea Zanchetta nella diretta Genoa Inter Primavera, con Maye e Alexiou centrali davanti a Calligaris e due terzini in Aidoo e Cocchi, mentre a fare da filtro in mezzo al campo sarà Mattia Zanchetta coadiuvato da due mezzali che potrebbero essere Venturini e Dilan Zarate senza dimenticarsi di Tigani, poi ecco il tridente offensivo nel quale Zouin, nonostante la doppietta al Cesena, potrebbe tornare in panchina favorendo l’innesto di Quieto a sinistra, poi Spinaccé a destra o come centravanti con Lavelli e De Pieri a giocarsi la terza maglia.