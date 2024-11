DIRETTA TORINO MONZA PRIMAVERA, PER PRENDERE LA TESTA

Sabato 30 novembre 2024 il Torino ospita il Monza nella diretta Torino Monza Primavera. I granata sono senza dubbio fra le squadre più in forma del campionato, grazie al lauto bottino di 12 punti nelle ultime cinque partite, derivanti da quattro vittorie ed una sconfitta lo scorso 27 ottobre a casa del Sassuolo capolista. Il toro ha inoltre fatto delle mura amiche un vero e proprio fortino, con ben 15 punti in sei partite, cinque vittorie macchiate da un’unica sconfitta. La squadra di Tufano, ad un solo punto dalla vetta, vuole ora approfittare del difficile match fra Sassuolo e Juventus per conquistare il primo posto.

Decisamente diversa la situazione in casa Monza. I brianzoli sono infatti impelagati in una difficile lotta salvezza. Se infatti la zona per la retrocessione dirette è per ora lontana, cinque punti dall’Udinese diciannovesima, per evitare i play out la lotta è agguerritissima, e coinvolge oltre al Monza anche Cesena, Cremonese, Atalanta, Empoli e Lecce, tutte ristrette un un piccolo fazzoletto di punti. I biancorossi, complice una difesa ballerina, hanno totalizzato appena quattro punti nelle ultime cinque gare, e vengono da tre sconfitte consecutive contro Fiorentina, Verona e Inter. Ora per il Monza serve un’inversione di tendenza.

DIRETTA TORINO MONZA PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Torino Monza Primavera sarà trasmessa gratuitamente e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, sabato 30 novembre alle ore 15. Gli appassionati potranno seguirla anche tramite il servizio di streaming disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia e sull’app dedicata.

TORINO MONZA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della diretta Torino Monza Primavera per i granata guidati da Tufano difesa a tre a difesa di Lapo Siviero formata da Olsson, Mendes e Mullen. Centrocampo a cinque con Dimitri e Kryzyzanowski sulle fasce e al centro Emirhan Acar, Kenny Liema Olinga e Marco Dalla Vecchia, leader tecnico della squadra. A guidare l’attacco Nicolò Franzoni, reduce da una doppietta contro la Lazio, accompagnato da Alessio Raballo.

Per il Monza di Oscar Brevi un 3-5-2 a specchio con Tommaso Ciardi in porta, Nicolò Postiglione e Timurs Azorovs in difesa a lato di Saverio Domanico, primo nel Campionato Primavera per palle lunghe per partita. Al centro del campo Mario Giubrone, Alessandro Beretta e Andrea De Bonis, con a lato Alessandro Bagnaschi sulla destra e Samuele Capolupo sulla sinistra. Infine attacco a due punte formato da Emanuele Zanaboni e Jordan Longhi.