Diretta/ Inter Torino streaming video tv: Inzaghi non può sbagliare (Serie A)

DIRETTA INTER TORINO: SOLO LA VITTORIA PER I NERAZZURRI

Inter Torino, in diretta sabato 10 settembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 7^ giornata di Serie A. Inzaghi non può sbagliare dopo la doppia sconfitta nel derby e all’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco. Ko che si aggiungono a quello in casa della Lazio, i big match hanno visto finora i nerazzurri restare a secco e riprendere a fare punti è un obbligo anche per rinforzare la posizione dell’allenatore.

Il Torino è stato un osso duro per tutte le squadre che hanno incontrato i granata sulla loro strada, dopo la prima sconfitta in casa dell’Atalanta i granata si sono rialzati battendo il Lecce e a quota 10 punti si sono insediati nelle posizioni di testa, un punto avanti proprio l’Inter. Il 22 dicembre 2021 l’Inter ha battuto 1-0 il Torino nell’ultimo precedente interno contro i granata, che sono passati nella San Siro nerazzurro per l’ultima volta con l’1-2 del 3 aprile 2016.

COME VEDERE LA DIRETTA INTER TORINO STREAMING VIDEO TV

La diretta Inter Torino non sarà una di quelle che per questa 6^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Inter Torino sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

Le probabili formazioni della diretta Inter Torino, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Lautaro, Dzeko. Risponderà il Torino allenat0 da Ivan Juric con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.

