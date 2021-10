Diretta/ Inter Verona (Primavera) streaming video tv: nerazzurri in ritardo

DIRETTA INTER VERONA PRIMAVERA: OCCASIONE DI SVOLTA?

Inter Verona, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Suning, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato Primavera 1. E’ rimasta un po’ attardata finora rispetto alla vetta della classifica l’Inter, con 8 punti nelle prime cinque partite disputate e un pareggio nell’ultima trasferta in casa dei campioni d’Italia in carica dell’Empoli. Di contro è arrivata un’importante vittoria nella UEFA Youth League contro lo Sheriff Tiraspol, ma la Roma capolista è lontana 5 lunghezze e i nerazzurri vogliono accelerare.

Il Verona neopromosso in categoria, dopo un buon approccio, è invece reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima subita in casa contro la Fiorentina con uno 0-3 abbastanza pesante. I giovani scaligeri sembrano pagare improvvisamente lo scotto del salto di categoria con tutto ciò che ne consegue in termini di tenuta di classifica, con la formazione gialloblu al momento riassorbita in zona play out. L’Inter non è di sicuro la cliente più facile da affrontare in un momento delicato per la classifica ma la reazione è necessaria.

DIRETTA INTER VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Verona Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Verona Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Suning. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Botis; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Carboni; Casadei, Grygar, Fabbian; Iliev, Jurgens, Abiuso. Risponderà il Verona allenato da Nicola Corrent con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Patuzzo; Terracciano, Coppola, Calabrese, Bernardi; Pierobon, Squarzoni, Schirone; Bragantini, Flakus Bosilj, Florio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Suning, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.80.



