Diretta/ Inter Verona streaming video tv: nerazzurri in difficoltà (Primavera)

DIRETTA INTER VERONA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Inter Verona, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 13.00 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato Primavera 1. Nerazzurri in difficoltà con un solo punto ottenuto nelle prime tre partite del nuovo torneo. Nel turno infrasettimanale è arrivato un nuovo ko, subito di misura sul campo del Torino, finora solo un pareggio in casa contro il Cagliari per i campioni d’Italia in carica che hanno la necessità di cambiare passo.

Il Verona dalla sua è un punto avanti ai diretti avversari di turno, un altro pareggio per gli scaligeri in casa col Bologna dopo quello ottenuto sul campo della Sampdoria, nel mezzo il ko per 3-2 subito a Sassuolo. Il 23 ottobre 2021 l’Inter ha vinto con il punteggio di 3-0 l’ultima match casalingo contro il Verona nel campionato Primavera, gli scaligeri hanno perduto tutte le ultime 4 sfide ufficiali disputate contro i nerazzurri.

INTER VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Verona Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Verona Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Botis, Zanotti, Fontanarosa, Guercio, Martini, Zuberek, V. Carboni, Iliev, Kamate, Andersen, Perin. Risponderà il Verona allenato da Salvatore Bocchetti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Boseggia, Signorini, Calabresi, Schirone, Bernardi, Riahi, Gomez, Cazzadori, Ebenguè, Bragantini, Cisse.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Verona, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell'Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l'eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











