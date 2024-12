DIRETTA JUVENTUS VERONA PRIMAVERA, SFIDA DI LIVELLO

Appena due punti separano le squadre che oggi si affronteranno in questo sabato 7 dicembre 2024 alle ore 15:00. Stiamo parlando della diretta Juventus Verona con i bianconeri avanti ai gialloblu per 20 punti contro 18.

I bianconeri sono reduci da un ko contro il Sassuolo per 2-1 che ha interrotto la striscia positiva di due partite ovvero la vittoria contro la Sampdoria e il pareggio col Bologna. Da notare che nelle ultime tre sfide, c’è sempre stato almeno un cartellino rosso nelle gare della Juventus Primavera.

Il Verona invece ha messo alle spalle un difficile momento condito da sei gare senza vittorie di fila, quattro sconfitte e due pareggi contro Inter e Atalanta. Da dopo il 2-0 subito da Milan sono arrivati tre successi: Monza, Cremonese e Sampdoria.

IN TV DOVE VEDERE DIRETTA JUVENTUS VERONA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Eccoci al paragrafo relativo a dove vedere in tv la diretta Juventus Verona Primavera. Anche in questo caso, come tutte le gare del campionato giovanile, sarà Sportitalia a farci compagnia. Discorso analogo per la diretta streaming sull’app o sito web sempre di Sportitaila.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA PRIMAVERA

Ora è il momento di dare uno sguardo alle probabili formazioni Juventus Verona. I padroni di casa si schiereranno con l’assetto tattico 4-3-1-2. Tra i pali Zelezny, difeso da Ventre, Martinez, Bassino e Nisci. A centrocampo Keutgen, Ripani e Boufandar mentre Florea agirà dietro a Di Base e Vacca.

Il Verona d’altro canto risponde con il modulo 3-5-2. In porta Magro, pacchetto arretrato composto da Corradi, Kurti e Nwanege. Agiranno da esterni De Battisti e Agbonifo mentre Cisse, Peci e Szimionas supporteranno Vermesan e Ajayi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS VERONA PRIMAVERA

Prima di concludere la nostra analisi su questa partita, diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Juventus Verona Primavera. I favoriti sono i bianconeri a 1.68 contro i 3.90 pro-scaligeri e i 4 relativi alla X del pareggio.

Gol e No Gol sono rispettivamente quotati 1.49 e 2.45. L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol, è dato a 1.44 con l’Under a 2.55.