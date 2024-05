Diretta Internazionali d’Italia 2024 Roma/ Sonego Lajovic streaming video tv: ancora 1° turno (oggi 9 maggio)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: UN DERBY MANCATO, ALTRI ITALIANI!

La giornata di giovedì 9 maggio agli Internazionali d’Italia 2024 Roma sarà ricca di spunti: si parte come sempre alle ore 11:00 e, poiché questo è il Masters 1000 di casa nostra, tra wild card e posti assegnati con le qualificazioni “interne” saranno davvero tanti gli italiani che vedremo oggi al Foro Italico. Il match più intrigante da questo punto di vista è quello che non si gioca: avremmo dovuto vivere la sfida tra Matteo Berrettini e Stefano Napolitano con il ritorno del romano in questo torneo dopo tre anni, ma ieri Berrettini ha annunciato il forfait proseguendo dunque nel suo calvario personale, fatto di tanti e costanti problemi fisici che continuano a limitarlo.

Diretta Internazionali d'Italia 2024 Roma/ Video streaming tv: pioggia guastafeste! (8 maggio)

Oggi però sono in campo altri quattro italiani: spicca il nome di Luca Nardi a caccia di conferme dopo la clamorosa vittoria su Novak Djokovic a Indian Wells, per lui l’avversario sarà Daniel Altmaier mentre Lorenzo Sonego, che non sta vivendo un momento straordinario, incrocia la racchetta con Dusan Lajovic. Per Matteo Arnaldi, certamente uno dei nostri giovani più promettenti, l’avversario nella diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma sarà Tomas Machac e sarà una sfida ostica visto che il ceco è in grande crescita, infine per Andrea Vavassori ecco l’ostacolo Dominik Koepfer. Tra qualche ora scopriremo cosa succederà al Foro Italico…

Matteo Berrettini si è ritirato dagli Internazionali d'Italia 2024/ A Roma l'ennesimo forfait (8 maggio)

COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Anche la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2024 Roma sarà affidata alla televisione satellitare, perché stiamo parlando di un torneo Masterd 1000 i cui diritti sono acquisiti da Sky Sport, che dunque proporrà i match su vari canali ma con preponderanza di Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 203 del decoder) con approfondimenti in studio sul secondo di questi canali. La grande novità legata agli Internazionali d’Italia 2024 Roma è che un match al giorno, sino alla finale femminile (o in alternativa una delle due di doppio) sarà fornito anche in chiaro dalla Rai; per quanto riguarda la diretta streaming video, come sempre i clienti del satellite potranno usufruire senza costi aggiuntivi dell’applicazione Sky Go, mentre sulla televisione di stato avrete la possibilità di visitare il sito di Rai Play o installare e attivare la relativa app sui vostri device.

Jannik Sinner rinuncia agli Internazionali d’Italia 2024/ Niente Roma per l’infortunio all’anca (4 maggio)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: GIOCA ANCHE NADAL

Trattandosi ancora di primo turno, la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma non fornisce ancora grandi nomi, ma questo solo relativamente: oggi infatti fa il suo esordio Rafa Nadal, che al Foro Italico ha vinto dieci volte e che di conseguenza è ancora il signore della terra. Lo spagnolo sta puntando il Roland Garros e ci vuole arrivare al top: forse qui a Roma non ha pretese di titolo quanto di allenamento e test delle sue condizioni, intanto il suo primo avversario sarà il belga Zizou Bergs che è numero 108 Atp, ricordando che invece Nadal è crollato alla posizione 305 e gioca questo Masters 1000 in virtù del ranking protetto.

In campo oggi agli Internazionali d’Italia 2024 Roma ci sarà anche Jan-Lennard Struff, finalista lo scorso anno a Madrid e che anche la scorsa settimana ha fatto penare non poco Carlos Alcaraz: il tedesco se la vedrà con Pedro Cachin, argentino e abituato a giocare sulla terra, che potrebbe esser un bel test. Tra gli altri potenziali protagonisti nella diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma, ecco il croato Borna Coric: già Top 20 ma poi frenato dagli infortuni, ha un primo turno potenzialmente molto interessante contro il giovane britannico Jack Draper.











© RIPRODUZIONE RISERVATA