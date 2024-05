Matteo Berrettini si è ritirato dagli Internazionali d’Italia 2024/ A Roma l’ennesimo forfait (8 maggio)

MATTEO BERRETTINI SI È RITIRATO DAGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA

Se al peggio non c’è mai fine, anche se chiaramente stiamo esagerando sapendo di farlo, rientra in questo modo di dire la decisione di Matteo Berrettini: il romano si è ritirato dagli Internazionali d’Italia 2024 Roma. Il tennista azzurro avrebbe dovuto esordire domani nel derby contro Stefano Napolitano: invece, con una conferenza stampa organizzata in fretta e furia al Foro Italico ha annunciato il suo forfait. “Non sono pronto e rischio di farmi male e stare fermo”: queste le amare parole di Berrettini, che poi ha voluto spiegare la decisione della conferenza stampa per evitare che l’ennesima notizia di un ritiro da un torneo passasse nuovamente attraverso i social.

Dopo aver vinto il torneo di Marrakech, di fatto Berrettini non lo abbiamo più visto: fugace apparizione a Montecarlo con immediata eliminazione, forfait a Madrid ufficialmente per una tonsillite, anche se di fatto Matteo preparava gli Internazionali d’Italia e non voleva altri problemi. Che purtroppo sono arrivati: questa dunque sarà per lui la terza edizione consecutiva di Roma senza giocare, l’ultima nel 2021 quando era stato eliminato al terzo turno. In più, il popolo italiano del Foro Italico piange ancora: gli Internazionali d’Italia 2024 Roma sono ora senza Matteo Berrettini e Jannik Sinner, ranking a parte i due volti del tennis di casa nostra.

LA MALEDIZIONE DI BERRETTINI

Una grande coppia, che però l’Italia del tennis ha gustato pochissimo: per Matteo Berrettini l’essersi ritirato dagli Internazionali d’Italia 2024 Roma è l’ennesimo capitolo di una maledizione, che lo ha colpito quasi come gli dei greci facevano con gli eroi prediletti dalla fazione rivale. La finale di Wimbledon, tre anni fa, doveva essere il punto di partenza per una carriera da dominatore: Berrettini invece lo abbiamo visto davvero poco da quel momento, tra un infortunio e l’altro, a cominciare dal forfait alle Atp Finals quando era stato rimpiazzato da Sinner.

L’Italia, appunto, ha sperato e continua a sperare che i due tornino in campo insieme e dominino: una rivalità tricolore all’interno del circuito Atp sarebbe meravigliosa. Intanto l’Italia ha vinto la Coppa Davis senza Berrettini, e anche per questo attendeva gli Internazionali d’Italia come il punto del grande riscatto: Sinner tra i favoritissimi per il titolo, Berrettini la possibilità di grande favola. Niente da fare: nessuno dei due sarà presente e come se non bastasse, anche se questa è un’altra storia, proprio oggi è arrivata la notizia del ritiro di Camila Giorgi dal tennis giocato. Al peggio, appunto, a volte non c’è mai fine.











