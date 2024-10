DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: IL MASTERS 1000 ENTRA NEL VIVO

Le previsioni meteo dovrebbero essere in miglioramento e questo è un dettaglio subito da evidenziare per la diretta Atp Shanghai 2024 verso quanto ci attenderà oggi, martedì 8 ottobre. Diciamo subito che in primo piano in ottica italiana ci sarà Cobolli Djokovic, che però meriterà una trattazione a parte, quindi adesso dedichiamoci principalmente a tutto il resto del programma che potremo seguire come al solito dalle ore 6.30 del mattino italiano, ricordando che proprio Flavio Cobolli sarà l’unico italiano in campo oggi, dal momento che Jannik Sinner tornerà in azione domani.

Ne approfittiamo allora per mettere in evidenza subito un’altra partita che oggi ci interesserà da vicino nella diretta Atp Shanghai 2024, perché servirà appunto per designare il prossimo avversario del tennista altoatesino. Sinner infatti si godrà il secondo giorno consecutivo di riposo (bizzarrie del calendario dominato dal maltempo) osservando la sfida tra lo statunitense Ben Shelton e lo spagnolo Roberto Carballés Baena, il cui vincitore affronterà il numero 1 del Mondo domani negli ottavi di finale per la diretta Atp Shanghai 2024.

ATP SHANGHAI 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE

Sulle indicazioni televisive dobbiamo fatalmente ripeterci, ma è sempre utile ricordare che la diretta tv Atp Shanghai 2024 sarà disponibile sui canali della televisione satellitare, essendo una esclusiva per gli abbonati di Sky Sport come per tutti i tornei Masters 1000 di tennis. Ecco allora che pure la diretta streaming video sarà offerta tramite abbonamento grazie all’applicazione Sky Go, oppure Now Tv. Il sito ufficiale rolexshanghaimasters.com fornisce infine tabelloni, calendario giorno per giorno e boxscore del torneo Atp Shanghai 2024.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: LE PARTITE DEL GIORNO

Tornando a parlare del fitto programma del giorno nella diretta Atp Shanghai 2024, il torneo Masters 1000 cinese in cui c’è ancora un po’ di ritardo da recuperare dopo le difficoltà dei giorni scorsi, oltre a Cobolli Djokovic una citazione è d’obbligo anche per Zverev Griekspoor, con il tedesco che nei giorni scorsi ha già eliminato il nostro Mattia Bellucci ed evidentemente parte favorito anche contro l’olandese, nella stessa parte del tabellone che comprende anche Nole – mentre ricordiamo che Sinner è insieme a Carlos Alcaraz.

Fra le altre principali teste di serie che saranno impegnate oggi nella diretta Atp Shanghai 2024, possiamo ricordare che lo statunitense Taylor Fritz sarà favorito contro il qualificato giapponese Watanuki, mentre potrebbe essere più intrigante la sfida del bulgaro Grigor Dimitrov contro l’australiano Popyrin. In campo anche Stefanos Tsitsipas, con il greco che dovrà affrontare il francese Muller nel giorno in cui il tennis transalpino seguirà certamente con la massima attenzione anche il derby Monfils Humbert.