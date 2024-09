DIRETTA US OPEN 2024: EMMA NAVARRO IN SEMIFINALE

Emma Navarro vola in semifinale nella diretta Us Open 2024: la statunitense batte la rediviva Paula Badosa con il risultato di 6-2 7-5 ed è un successo molto importante per lei, anche perché arrivato in due set con una bella rimonta nel secondo, quando la Badosa l’aveva messa con le spalle al muro volando sul 4-1. La Navarro ha però evitato di giocare un altro parziale decisivo, come era accaduto agli ottavi contro Coco Gauff; il successo le vale dunque la prima semifinale Slam in carriera, che come noto giocherà ora contro la vincente del match tra Qinwen Zheng e Aryna Sabalenka, nel quale ovviamente la bielorussa parte favorita ma deve stare attenta.

Intanto con questa vittoria, nella diretta Us Open 2024, Emma Navarro entra nella Top Ten del ranking Wta al numero 8; qualora dovesse raggiungere la finale, con sconfitta della Zheng tra poche ore, sarebbe addirittura la settima giocatrice di una classifica in cui Jasmine Paolini sarà numero 4 dal prossimo lunedì visto il crollo della campionessa uscente Coco Gauff, che scende al numero 6 portando anche Elena Rybakina in terza posizione, mentre Iga Swiatek è già sicura di conservare la sua leadership. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA US OPEN 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2024 viene come sempre fornita dalla televisione satellitare, rappresentando un appuntamento riservato agli abbonati: il canale di riferimento rimane Sky Sport Tennis al numero 203 del decoder, ma naturalmente saranno garantite le incursioni anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204. In assenza di un televisore, la diretta Us Open 2024 potrà essere seguita anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

US OPEN 2024: SI COMINCIA!

Eccoci arrivati alla diretta Us Open 2024, e dopo aver parlato del tabellone maschile andiamo a dare uno sguardo a quello che succederà nel torneo femminile. Paula Badosa, dopo i lunghi mesi di infortunio, è tornata nei quarti di uno Slam: non li giocava dal Roland Garros di tre anni fa, è diventata la quarta spagnola di sempre a entrare tra le prime otto degli Us Open dopo Arantxa Sanchez, Conchita Martinez e Carla Suarez Navarro, un risultato bellissimo che ci dice della qualità di una tennista che, già numero 2 del ranking, adesso sfida una Emma Navarro che ha giocato un match davvero di grande qualità per eliminare la connazionale e campionessa uscente Coco Gauff.

Secondo quarto Slam consecutivo per la ventitreenne nata e cresciuta proprio a New York, dunque per lei significherebbe molto arrivare in finale; la diretta Us Open 2024 ci propone poi la riedizione della finale degli Australian Open, perché Qinwen Zheng dopo l’oro olimpico ha ripreso vigore e si è ritrovata, ed è ai quarti contro Aryna Sabalenka che è la finalista della passata edizione a Flushing Meadows, e ora va a caccia del terzo Major in carriera. Saranno due match davvero molto belli e intensi, a noi non resta che lasciare la parola ai campi perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, la diretta Us Open 2024 sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

US OPEN 2024: INIZIANO I QUARTI!

La diretta Us Open 2024 non si ferma, martedì 3 settembre iniziano infatti i quarti di finale nello Slam di New York e dunque siamo sempre più vicini alla conclusione di questo bellissimo torneo. Nelle due metà basse dei tabelloni non sono presenti italiani, tutti eliminati, ma le emozioni non mancheranno: due statunitensi si giocano l’accesso alla semifinale andando alla ricerca di quella gloria che, almeno negli Slam a livello maschile, manca da tempo. Fritz Zverev è forse il match più intrigante: da una parte un Taylor Fritz che su questi campi fa sempre paura, dall’altra un Alexander Zverev che in carriera ha vinto tutto tranne un Major, e può anche avvicinare il numero 1 del ranking.

L’altra sfida nella diretta Us Open 2024 è Dimitrov Tiafoe: il veterano Grigor Dimitrov sta vivendo una seconda giovinezza, ha eliminato Andrey Rublev al termine di cinque set tiratissimi e pensate, l’ultima semifinale Slam l’ha giocata qui a Flushing Meadows ma sono passati cinque anni. Frances Tiafoe ci è arrivato due anni fa, e ora può tornarci: sarebbe un grande risultato per un giocatore istrionico e che in carriera al momento non ha mai fatto il grande salto di qualità, ma quando è in giornata può battere quasi chiunque. Vedremo allora cosa ci dirà la diretta Us Open 2024 oggi…

DIRETTA US OPEN 2024: UNA GIORNATA INTENSA

Con la diretta Us Open 2024 stiamo per vivere dei match davvero interessanti: il focus va inevitabilmente su Alexander Zverev, un giocatore che potremmo definire “sfortunato” per il fatto di avere avuto la sua grande crescita nel periodo in cui i Big Three ancora spopolavano, e che poi si è trovato a vivere l’ascesa dei giovanissimi. Certo, Zverev ci ha messo del suo: il fatto di non essere mai riuscito a vincere uno Slam va anche sotto la sua responsabilità, certamente la finale persa agli Us Open da Dominic Thiem resta una macchia che il tedesco non ha ancora cancellato. Oggi può farlo, con un tabellone semi-aperto ma anche una grande insidia che è quella rappresentata oggi da Taylor Fritz.

Lo statunitense, suo coetaneo ma emerso più tardi, non ha mai giocato la semifinale di un Major: nel torneo di casa sua può finalmente centrarla, ma diversamente da Zverev gli manca anche qualche successo di altro tipo, se pensiamo che Indian Wells (nel 2022) rimane l’unico Masters 1000 messo in bacheca a fronte di un 500 (Tokyo) e sei 250, possiamo dunque dire che Fritz abbia vinto meno di quello che le sue possibilità gli avrebbero consentito. Ora noi ci accomodiamo, pronti a vivere la grande diretta Us Open 2024: tra poche ore scopriremo veramente quali saranno i due giocatori che si contenderanno il posto in finale nella parte bassa del tabellone Atp.