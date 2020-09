Diretta Internazionali d’Italia Roma 2020/ Fognini Humbert streaming video tv, orario

Agli Internazionali d’Italia 2020 Roma è il giorno di Fabio Fognini: il sanremese fa finalmente il suo esordio nella nuova edizione del Foro Italico, è giovedì 17 settembre e si scende in campo alle ore 11:00 per l’inizio dei match di singolare. Ci avviciniamo alla conclusione del torneo, che sarà lunedì con la finale; intanto siamo arrivati agli ottavi e Fognini, entrato nel tabellone principale con la testa di serie numero 7 a causa dei forfait, se la deve vedere con il giovane francese Ugo Humbert. Match non scontato, perché il transalpino ha dimostrato negli ultimi tempi di essere in crescita; ad ogni modo non si può negare che l’azzurro sia favorito, Fognini sulla terra rossa ha dimostrato di essere assolutamente competitivo e infatti qui aveva battuto tre anni fa quello che era il numero 1 del ranking (Andy Murray). Vedremo allora come andranno le cose nella diretta degli Internazionali d’Italia Roma 2020, intanto possiamo fare una valutazione su quelli che sono i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2020

La diretta tv degli Internazionali d’Italia Roma 2020 è affidata a due emittenti: il torneo maschile è una prerogativa dei canali Sky Sport e dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati, mentre le partite del tabellone femminile vanno in onda sulla web-tv federale SuperTennis, aperta a tutti sul canale 64 del digitale terrestre, così come in diretta streaming video sul sito (Sky ha invece l’alternativa di Sky Go). Sul portale ufficiale www.internazionalibnlditalia.com troverete poi tutte le informazioni utili sull’appuntamento al Foro Italico, come le statistiche e i contenuti multimediali.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

La giornata odierna degli Internazionali d’Italia Roma 2020 prevede altri match per gli ottavi di finale, tra cui anche quello che lo strepitoso Lorenzo Musetti si è guadagnato contro Stan Wawrinka, demolito senza appelli per andare a prendersi ora Kei Nishikori: sicuramente uno dei più attesi è come detto Fabio Fognini, ma in campo troveremo anche Denis Shapovalov che tra l’altro potrebbe essere l’avversario del sanremese agli ottavi. Il canadese del ’99 si è finalmente rivelato agli Us Open: battuto da Pablo Carreno Busta ai quarti di finale, sembra aver raggiunto un livello nel quale può sempre competere per arrivare almeno in semifinale ma il suo gioco attualmente è decisamente più competitivo ed efficace su superfici dure e veloci, non sulla terra rossa che rimane un’incognita.

Tra gli altri match da seguire con attenzione in questo giovedì al Foro Italico avremo quello di Diego Schwartzman, che invece sulla superficie del Foro Italico può diventare una mina vagante non indifferente (oggi se la vede con John Millman) e soprattutto quello di Andrey Rublev: il russo non aveva mai giocato gli Internazionali d’Italia a Roma e nel primo turno ha brillato, confermando quanto di buono fatto vedere a Flushing Meadows quando ha raggiunto i quarti di finale. Per di più oggi la sua sfida sarà di quelle intriganti: l’avversario è Hubert Hurkacz, giovane polacco in crescita costante che abbiamo vinto anche alle NextGen Atp.



© RIPRODUZIONE RISERVATA