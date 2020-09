Diretta Internazionali d’Italia Roma 2020/ Sinner Tsitsipas streaming video tv

La giornata di mercoledì 16 settembre agli Internazionali d’Italia 2020 Roma è quella che ci introduce ai big: finalmente al Foro Italico arrivano i grandi nomi, compresi quelli di Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Si comincia alle ore 10:00 sui campi periferici; i nostri due azzurri sono le grandi speranze del torneo, che non vinciamo da 44 anni in ambito maschile e nel quale non giochiamo una finale da 42. Il sanremese se la dovrà vedere con Ugo Humbert, che ha battuto Kevin Anderson ed è come sappiamo un giocatore molto interessante e in crescita; per quanto riguarda invece Berrettini, il suo avversario sarà il fratello d’arte Federico Coria. Oltre a loro, torneranno in campo anche gli altri: il numero 1 Novak Djokovic che è reduce dalla clamorosa squalifica subita agli Us Open (a causa della quale non è riuscito a prolungare la striscia di imbattibilità nell’anno solare) e che giocherà contro il nostro Salvatore Caruso, e ovviamente il campione in carica Rafa Nadal. Vedremo allora quello che succederà nella diretta degli Internazionali d’Italia 2020, perché a Roma siamo pronti a vivere un’altra intensa giornata di match.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020

La diretta tv degli Internazionali d’Italia 2020 è disponibile sui canali di Sky Sport, solo per quanto riguarda il torneo maschile: il quale dunque sarà riservato in esclusiva agli abbonati, mentre i match del tabellone femminile andranno in onda sulla web-tv federale Supertennis. In entrambi i casi ci sarà la possibilità di seguire le partite in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure visitando il sito www.supertennis.tv. Sul portale ufficiale www.internazionalibnlditalia.com troverete invece tutte le informazioni utili sul torneo del Foro Italico, come le statistiche e i contenuti multimediali.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020: RISULTATI E CONTESTO

Agli Internazionali d’Italia 2020 si svelano dunque i big: c’è grande attesa soprattutto per i due italiani che rappresentano la maggiore speranza di arrivare in fondo al torneo, Fognini e Berrettini sono in due parti diverse del tabellone e dunque potrebbe addirittura esserci una finale tutta tricolore. Tuttavia, è chiaro che gli avversari più quotati ci siano, anche se i forfait sono stati abbondanti a causa del calendario, che ha piazzato gli Us Open (su cemento, mentre qui siamo su terra rossa) appena prima del Foro Italico. Rafa Nadal torna a difendere un titolo che ha vinto gli ultimi due anni e nove volte in tutto, e questa sarà anche la sua prima apparizione nel post-lockdown; Novak Djokovic deve invece riscattare quanto accaduto a Flushing Meadows, che certamente non è stato intenzionale ma gli ha macchiato una stagione che fino a quel momento era stata perfetta. Tra i match da seguire con particolare attenzione troviamo anche quello che oppone Marin Cilic a David Goffin, con il belga che sulla terra rossa potrebbe essere una mina vagante non da poco; soprattutto attenzione a Jannik Sinner che incrocia la racchetta con Stefanos Tsitsipas, in una sfida che mette a confronto gli ultimi due vincitori della NextGen Atp con la speranza che l’altoatesino possa avere lo stesso percorso del greco.



