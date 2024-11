DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: LA SEMIFINALE DELLA COPPA DAVIS 2024

Ispira dolcissimi ricordi la diretta Italia Australia, che sarà la seconda semifinale della Coppa Davis 2024, in programma dalle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 23 novembre 2024, presso la Martin Carpena Arena di Malaga, in Spagna, cioè lo stesso luogo in cui l’anno scorso l’Italia del tennis maschile tornò a vincere la Coppa Davis a 47 anni dall’ultimo (e unico) precedente, battendo in finale proprio l’Australia. Adesso gli Azzurri incrociano gli uomini di Lleyton Hewitt il giorno prima, ma l’obiettivo è naturalmente ottenere lo stesso risultato, per andare di nuovo in finale.

Si arriva dai due quarti di finale disputati giovedì, che hanno decretato l’accoppiamento nella diretta Italia Australia per questa semifinale di Coppa Davis 2024. Ci sono state delle similitudini, dal momento che entrambe hanno avuto bisogno del doppio, grazie al quale l’Australia ha battuto forse a sorpresa gli Stati Uniti, mentre l’Italia ha onorato il pronostico eliminando l’Argentina, anche se forse con qualche brivido in più del previsto. Adesso arriva questo incrocio così affascinante, quale sarà il verdetto della diretta Italia Australia?

ITALIA AUSTRALIA COPPA DAVIS 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Di certo non sarà difficile seguire la diretta Italia Australia in tv, che sarà garantita in chiaro per tutti dalla Rai, in linea di massima su Rai Due ma in caso di necessità con finestre anche su Rai Sport HD, canale numero 58. Inoltre la semifinale di Coppa Davis 2024 sarà visibile per gli abbonati anche sui canali di Sky Sport, per cui sarà doppia anche la possibilità di seguire la diretta Italia Australia in streaming video, tramite sito e app di Rai Play per tutti, oppure grazie a Sky Go e Now Tv per gli abbonati.

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: I TEMI DELLA SEMIFINALE

Presentando la diretta Italia Australia, dobbiamo dire che in questo momento Jannik Sinner appare inviolabile per qualunque avversario, come ha confermato il successo per 6-2, 6-1 contro il malcapitato Sebastián Báez contro l’Argentina. Oggi il suo avversario dovrebbe essere Alex De Minaur, in qualità di miglior giocatore in singolare dell’Australia, già travolto però nelle Atp Finals 2024 di Torino chiuse in trionfo da Jannik Sinner. Nello sport è meglio non dare mai nulla per scontato, però almeno sulla carta e con tutti gli scongiuri, un punto potrebbe già essere in cassaforte per l’Italia.

Il tema più interessante potrebbe quindi essere la scelta del secondo singolarista (che però gioca per primo) da parte del nostro capitano non giocatore Filippo Volandri, che nei quarti ha rispettato la classifica scegliendo Lorenzo Musetti, che però ha perso piuttosto male contro Francisco Cerúndolo. Ecco allora che crescono di molto le quotazioni di Matteo Berrettini, che ha giocato bene in doppio con Sinner e potrebbe quindi essere scelto stavolta per il primo singolare, nel quale in teoria potrebbero esserci dubbi anche per l’Australia, anche se Thanasi Kokkinakis ha guadagnato punti con l’impresa contro Ben Shelton nei quarti. Questa è dunque la scelta più attesa, puntando magari a rendere inutile il doppio come match decisivo per la diretta Italia Australia…