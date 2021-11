Diretta/ Irlanda del Nord Lituania streaming video: poco da rincorrere (Qatar 2022)

DIRETTA IRLANDA DEL NORD LITUANIA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Irlanda del Nord Lituania, in diretta venerdì 12 novembre 2021 alle ore 20.45 presso Windsor Park a Belfast, sarà una sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Sfida essenzialmente platonica tra due formazioni che sono sul fondo del girone in cui Italia e Svizzera si stanno giocando i primi due posti per l’accesso al Mondiale. Solo 5 punti in classifica per l’Irlanda del Nord e 3 per la Lituania, questo match servirà essenzialmente per provare ad evitare l’ultima posizione in fondo alla graduatoria del raggruppamento.

DIRETTA/ Irlanda Italia U21 (risultato 0-0) video streaming Rai: le formazioni, via!

La Lituania è riuscita a vincere solo la partita interna contro la Bulgaria in questa corsa al Mondiale, perdendo invece tutti gli altri incontri. Per l’Irlanda del Nord una sola vittoria, l’1-4 del match d’andata in Lituania, e due pareggi 0-0 contro Bulgaria e Svizzera: un magro bottino per i britannici che negli ultimi anni avevano visto riavvicinarsi i loro standard ai fasti degli anni Ottanta, raggiungendo anche gli ottavi di finale agli Europei del 2016.

Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol: si gioca l'anticipo

DIRETTA IRLANDA DEL NORD LITUANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Irlanda del Nord Lituania non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA ITALIA U21/ Quote, Maher contro Lucca

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD LITUANIA

Le probabili formazioni della diretta Irlanda del Nord Lituania, match che andrà in scena a Windsor Park a Belfast. Per l’Irlanda del Nord, Ian Baraclough schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Peacock Farrell; Ferguson, Flanagan, Cathcart, Ballard; Davis, Mcnair; Thompson, Magennis, Bradley; Washington. Risponderà la Lituania allenata da Valdas Ivanauskas con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Setkus; Baravykas, Satkus, Girdvainis, Barauskas; Slivka, Megelaitis; Lasickas, Cernych, Novikovas; Laukzemis.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match a Windsor Park, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Irlanda del Nord con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Lituania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA