Diretta/ Islanda Israele streaming video tv: sfida tra outsider (Nations League)

DIRETTA ISLANDA ISRAELE: PARTITA COMBATTUTA!

Islanda Israele, in diretta lunedì 13 giugno 2022 alle ore 20.45 presso il Laugardalsvöllur di Reykjavik sarà una sfida valevole per la quarta giornata della UEFA Nations League. Sfida tra outsider in un girone per il momento di fatto a tre, con la Russia ancora esclusa dal blocca a causa della guerra in Ucraina. Israele con l’ultimo successo in Albania è balzato in testa al raggruppamento, dimostrandosi squadra capace di fare ottime cose anche in trasferta.

Nel match d’andata l’Islanda ha pareggiato 2-2 in casa degli israeliani, per poi pareggiare di nuovo, stavolta col punteggio di 1-1, nell’impegno casalingo a Reykjavik contro l’Albania. Nel girone sembra regnare un grande equilibrio e proprio per questo la sfida potrebbe rivelarsi decisiva ai fini della classifica, col successo di Tirana che ha comunque regalato ad Israele un buon vantaggio in vista della volata finale, in attesa di sapere se e quando si recupereranno i match con la Russia.

DIRETTA ISLANDA ISRAELE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Islanda Israele sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA ISRAELE

Le probabili formazioni della diretta Islanda Israele, match che andrà in scena al Laugardalsvöllur di Reykjavik. Per l’Islanda, Arnar Vidarsson schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Runarsson, Sampsted, Bjarnason, Gretarsson, Magnusson, Helgason, Bjarnason, Haraldson, Thorsteinsson, Gudjonsen, Sigurdson. Risponderà Israele allenato da Alon Hazan con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marciano, Leidner, Goldberg, Vitor, Dasa, Karzev, Peretz, Abu Fani, Solomon, Dabbur, Abada.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Islanda Israele, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Islanda con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo di Israele, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











